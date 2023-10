Vụ 5.000 công nhân nghỉ việc: Công ty tăng trợ cấp tiền xăng, tiền ăn

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, từ chiều 2-10, một số công nhân Công ty TNHH Viet Glory (sản xuất, gia công giày dép có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài, hoạt động từ năm 2019) - đóng ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An - không vào nhà máy làm việc, kéo theo cả ngàn công nhân khác nghỉ việc. Theo một số người, lý do họ nghỉ việc vì các quyền lợi lao động, chế độ phúc lợi còn thấp. So với sức lao động, thu nhập hiện tại không đủ trang trải cuộc sống. Đây là đợt nghỉ việc tập thể của hàng ngàn công nhân của công ty này lần thứ 3 kể từ năm 2021 và 2022 đến nay.