Vụ Công nhân đình công: Sau 5 ngày nghỉ tự do, Công ty sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng

Được biết, ngày 4/10, phía Công ty TNHH Viet Glory đã trả lời 11 nội dung đề xuất nhưng sáng nay 6/10 chỉ mới có gần 1 ngàn trên tổng số gần 7000 công nhân vào làm việc.

“Thời buổi kinh tế khó khăn có được công việc ổn định gần gia đình là rất quý. Hiện tại nếu người mới vào làm việc, tổng các khoản mỗi tháng lương cũng được 5 triệu 210 ngàn đồng, chưa kể tiền tăng ca. Số tiền này không phải là thấp. Mặt khác việc công nhân đình công kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư của huyện nhà cũng như tỉnh Nghệ An”, lãnh đạo huyện Diễn Châu thông tin.

Sáng nay (6/10), hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Viet Glory vẫn tiếp tục đình công

Ngoài ra, cũng theo lãnh đạo huyện Diễn Châu thì nếu công nhân vẫn tiếp tục không đi làm thì sẽ bất lợi cho họ và có nguy cơ sẽ mất việc làm. Bởi lẽ trong thông báo trả lời của Công ty TNHH Viet Glory nhấn mạnh: “Yêu cầu tất cả công nhân sáng 6/10 đến công ty làm việc bình thường. Trường hợp công nhân không vào làm việc thì sẽ tính nghỉ tự do kể từ chiều 2/10, sau 5 ngày nghỉ tự do công ty sẽ thực hiện theo quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động”.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi việc công nhân đình công đúng hay sai, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu cho rằng: Theo Điều 200 BLLĐ năm 2019 thì trình tự đình công bao gồm 03 bước: Lấy ý kiến về đình công rồi ra quyết định đình công và thông báo đình công và tiến hành đình công. Như vậy việc đình công tại Công ty TNHH Viet Golry là đình công tự phát, không đúng theo trình tự của pháp luật. Chính vì vậy nếu kéo dài thì sẽ rất thiệt thòi cho người lao động.

Sau 5 ngày nghỉ tự do, Công ty sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng

Được biết, sáng 2/10 vừa qua, nhận được tin báo của Công đoàn Công ty là có hiện tượng công nhân bàn nhau nghỉ việc đình công đòi quyền lợi, Liên đoàn Lao động huyện đã có mặt tại Công ty để nắm tình hình công nhân. Tuy nhiên buổi sáng cùng ngày, công nhân vẫn làm việc bình thường, không có hiện tượng bất thường. Đến 12h30 ngày 2/10, gần 6000 công nhân sau khi ăn cơm xong đồng loạt xuống nhà xe và không vào làm việc ca chiều. Đến 14h15, tất cả công nhân đồng loạt ra về.

Ngày 2/10 và 4/10, phía Công ty TNHH Viet Golry đã có thông báo trả lời 11 đề xuất, kiến nghị của công nhân như: Đối với vấn đề tăng lương cơ bản, phía doanh nghiệp trên cho rằng: Căn cứ Nghị định 38/2022/NP-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 1/7/2022 thì mức lương tối thiểu Vùng III là 3.640.000VNĐ. Trong khi đó mức lương cơ bản hiện tại của công ty là. 4.130.2000VNĐ đã cao hơn mức lương cơ bản của vùng, như vậy là phù hợp với quy định. Xem xét tình hình hiện tại của công ty đơn hàng ít nên không thể điều chỉnh mức tăng lương cơ bản, vậy mong cán bộ công nhân viên chia sẻ thông cảm.

Về vấn đề áp sản lượng, hiện tại công ty đã xây dựng định mức lao động thông qua phòng kỹ thuật và phòng IE. Đối với mỗi đơn hàng, bộ phận kỹ thuật sẽ cho một bộ phận công nhân lao động thử làm để tính toán định mức lao động phù hợp cho công nhân lao động (được thống nhất cách tính từ các công ty cùng tập đoàn trong cả nước và các nước khác). Hiện nay định mức sản lượng công ty áp dụng cho công nhân lao động thì mới đáp ứng 50-70% yêu cầu của công ty.

Vì vậy Công ty đã có quy trình tính toán định mức lao động trước khi cho sản xuất hàng loạt. Và khi đưa bất kỳ hình thể nào vào sản xuất ở xưởng thì đều có bảng tiến độ ghi rõ sản lượng mục tiêu của từng ngày, từng bộ phận và từng hình thể. Qua phân tích như trên thì quy trình tính toán định mức lao động của công ty là hoàn toàn phù hợp.

Tuy nhiên trong thời gian tới, Công ty sẽ tuyên truyền đến công nhân lao động về quy trình, cách tính định mức lao động để người lao động hiểu và thực hiện. Ngày 01/10/2023 nhằm động viên tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên đồng thời tăng thu nhập đảm bảo đời sống cho người lao động, công ty đã quyết định tăng mức thưởng sản lượng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà máy để phù hợp với tình hình hiện tại, thông báo đã được công bố cho cán bộ công nhân viên nhà máy được biết vào ngày 26/9/2023.

Đối với nội dung về thái độ làm việc, công ty sẽ điều chỉnh. Nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định công ty.

Về yêu cầu công ty phụ cấp chế độ độc hại nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã tuân thủ theo quy định của pháp luật để bổ sung độc hại nặng nhọc cho công nhân, nếu công nhân nào làm trong môi trường độc hại nặng nhọc sẽ có phụ cấp. Trong cùng một dây chuyền, không phải tất cả các vị trí làm việc đều làm công việc nặng nhọc độc hại. Vì vậy sẽ có người sẽ được hưởng, có người không được hưởng.

Ngoài ra còn một số nội dung Công ty TNHH Viet Glory trả lời sẽ xem xét và giải quyết trong thời gian tới như: Tăng số lượng công nhân hưởng chế độ độc hại nặng nhọc; Thưởng tháng 13 của công nhân sẽ được tính theo quỹ phúc lợi của công ty. Trước đó, chiều 7/2/2022 và năm 2021 tại doanh nghiệp này cũng xảy ra sự việc ngường việc tập thể.

Được biết, Công ty TNHH VietGlory hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da xuất khẩu, được thành lập ngày 19/11/2019 theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp có địa chỉ tại Xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn