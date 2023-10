Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo kịp thời xử lý vụ 6000 công nhân đình công, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng phức tạp

Hình ảnh công nhân tập trung trước cổng công ty sáng nay (6/10). Ảnh: Duy Từ

Theo đó, sau khi nhận được báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện ủy Diễn Châu về vụ việc đình công tại Công ty TNHH Viet Glory (địa chỉ tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu), Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2236-CV/TU ngày 5/10/2023, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết vụ việc.

Cụ thể, Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc đình công nêu trên theo quy định, không để xảy ra hiện tượng đình công, ngừng việc lây lan, kéo dài hoặc phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy yêu cầu bám sát nhiệm vụ được giao tại Đề án số 26-ĐA/TU, ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025, tính đến năm 2030.

Ngày 6/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Văn bản số 476, chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn 2236 của Tỉnh ủy.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh nghệ An yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu tiếp tục phối hợp với UBND huyện và các ngành liên quan giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc đình công tại Công ty TNHH Viet Glory theo quy định, không để xảy ra hiện tượng đình công, ngừng việc lây lan, kéo dài.

Tiếp tục bám sát, nắm bắt tình hình công nhân tại Công ty TNHH Viet Glory, phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và các huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công nhân trở lại làm việc.

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với doanh nghiệp quan tâm giải quyết những nội dung chính đáng, phù hợp của công nhân lao động; Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chú trọng việc chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng đối với người lao động; Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến vụ việc.

Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, các Công đoàn ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-LĐLĐ ngày 27/9/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Đề án số 26-ĐA/TU ngày 3/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023-2025, tính đến năm 2030.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tới người lao động, người sử dụng lao động về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn, lấy quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động làm động lực ổn định doanh nghiệp và ngược lại.

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp, hỗ trợ, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng, chế độ đối với người lao động, tổ chức các hoạt động đối thoại, thương lượng và các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể khi cần thiết.

Tăng cường phối hợp, đối thoại với người sử dụng lao động tại địa phương, khu công nghiệp để nắm bắt tình hình các doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công đoàn cơ sở, doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể và đình công.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An yêu cầu Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành nghiêm túc thực hiện; kịp thời báo cáo tình hình về Liên đoàn Lao động tỉnh khi có dấu hiệu ngừng việc tập thể xảy r

Hàng ngàn công nhân ngừng việc tập thể

Ngày 2/10, sau giờ ăn trưa, hơn 6.000 công nhân Công ty TNHH VietGlory ở xã Diễn Trường (Diễn Châu) không nghỉ trưa mà đồng loạt ra về. Trong ngày hôm đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm việc với công nhân và ghi nhận 8 nhóm ý kiến, kiến nghị.

Sáng 4/10, đoàn liên ngành đã đối thoại trực tiếp với công nhân và ban lãnh đạo công ty để làm sáng tỏ một số nội dung kiến nghị. Sau buổi làm việc này, đoàn công tác đề nghị công ty cần sớm ban hành thông báo kết quả làm việc, đồng thời giải thích các nội dung một cách cụ thể (đặc biệt là về sản lượng, thời gian làm việc, thai sản, chế độ độc hại), để tuyên truyền, vận động công nhân sớm trở lại làm việc.

Trước đó, sau thông báo lần 2 của Công ty TNHH Viet Glory (cuối ngày 5/10), sáng 6/10, khoảng 1.000 công nhân lao động đã quay lại làm việc. Đến chiều cùng ngày có thêm một số công nhân nữa đến làm việc.

Công ty TNHH VietGlory được thành lập ngày 19/11/2019, theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, có địa chỉ tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; hiện tại có trên 6.000 công nhân làm việc và công ty đang trong quá trình xây dựng giai đoạn 2.

Trước đó, tại công ty này cũng đã xảy ra tình trạng lao động tự ý dừng việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 và 2022.

Nguyên nhân chính là vì công nhân muốn tăng lương, rõ ràng về các chế độ; mâu thuẫn lao động... Sau khi có sự tham gia giải quyết của Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, công ty đã thành lập công đoàn cơ sở vào tháng 3 năm 2021./.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn