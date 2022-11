VKS đề nghị tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Chiều 25/11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về vụ bạo hành khiến cháu V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong 1 năm trước.

14h, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm luận tội đối với 2 bị cáo. Theo kiểm sát viên, quá trình điều tra xác định sau khi ly hôn, Thái được giao chăm sóc bé V.A., Trang đến chung sống với Thái.

Quá trình chung sống, Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu V.A. dã man bằng nhiều cách thức khác nhau. Ngoài ra, Trang còn bắt cháu V.A. cởi đồ rồi đánh đập cháu, nhốt cháu vào chuồng chó... Mặc dù cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím, nhưng Trang vẫn tiếp tục đánh, dùng dây rút trói cháu V.A., vừa đánh vừa chửi bới, xỉ nhục cháu V.A.

Khi xem qua camera, Thái thấy Trang đánh V.A. nên gọi điện cho Trang bảo không được đánh nữa. Sau khi về nhà, thấy cháu bất tỉnh, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu xong Thái xóa toàn bộ dữ liệu camera.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Trang né tránh, không trả lời lý do đánh cháu V.A. Nhưng căn cứ vào lời khai của Thái và quá trình điều tra có căn cứ xác định Trang có hành vi giết người.

Theo VKS, không ai có quyền được bạo hành, đánh đập người khác nhất là đối với trẻ em. Bị cáo Trang vì mục đích đê hèn, quá trình chung sống Trang không được gia đình Thái chấp nhận, Thái không muốn có con chung, Trang đến gặp vợ cũ của Thái yêu cầu không được qua lại với cháu V.A, nên Trang đã hành hạ, chửi bới cháu V.A. và lấy lý do dạy dỗ cháu.

Cháu V.A. là trẻ nhỏ, có quyền được hưởng niềm vui, hạnh phúc, được quan tâm, yêu thương... nhưng cháu lại có cuộc sống bất hạnh, thiếu thốn tình cảm khi sống với cha, không có mẹ bên cạnh. Thái giao cho Trang chăm sóc bé nhưng vì động cơ đê hèn Trang đã hành hạ bé bất kể thời gian nào. Đỉnh điểm 22/12/2021, Trang đã đánh đập dã man, tàn nhẫn cháu V.A. 4 giờ liền khiến cháu V.A. tử vong. Khi mỏi tay thì đổi tay khác để đánh tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể.

Khi cháu V.A. không phản kháng, Trang đánh đập cho đến khi cháu V.A. bất tỉnh. Hành vi của Trang dã man, tàn khốc. Bị cáo phạm tội hành hung trẻ em trong thời gian dài, liên tiếp, do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. VKS đề nghị tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội Giết người. 2-3 năm tội Hành hạ người khác. Tổng hình phạt chung tử hình.

Đối với Nguyễn Kim Trung Thái, VKS cho rằng bị cáo biết Trang thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu V.A. Tuy nhiên, Thái không can ngăn mà nhiều lần cùng Trang đánh nạn nhân.

Khi cháu bé bất tỉnh, đi cấp cứu, Thái vì bao che cho tội phạm của Trang mà xóa tất cả dữ liệu trong camera. Do đó, VKS đề nghị tòa phạt 2-3 năm tù tội Hành hạ người khác, 4-5 năm tù đối với tội Che giấu tội phạm. Tổng hình phạt chung từ 6-8 năm tù.

Tự bào chữa, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng thừa nhận rằng hành vi của bị cáo là nhẫn tâm, tàn nhẫn. Trang mong tòa xử hình phạt cao nhất nhưng sau đó lại trình bày: "Trong thời gian chung sống với V.A. ngoài những lúc như thế này cũng có lúc gia đình rất yêu thương nhau. Bị cáo rất ăn năn, xám hối trong thời gian bị tạm giam. Mong HĐXX xem xét để bị cáo có thể quay đầu, bị cáo còn có mẹ già và em nhỏ".

Còn Nguyễn Kim Trung Thái cúi mặt, giọng lí nhí: "Bị cáo gửi lời xin lỗi đến Hạnh, gia đình và mọi người vì những sai lầm mà bị cáo đã gây ra. Xin dư luận tha thứ, đây là mất mát quá lớn, mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo về sớm bù đắp mất mát cho đứa con còn lại".

