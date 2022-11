CLIP: Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khóc vừa nói về chồng hờ

Quá trình trả lời thẩm vấn tại tòa trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 25-11, Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc, nhiều lần nhờ HĐXX nhắc lại câu hỏi.

Trang khai được V.A - con gái riêng của chồng hờ Nguyễn Kim Trung Thái, gọi bằng mẹ. Trước toà, Trang thừa nhận V.A ngoan và nghe lời.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Huế Xuân

Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai trước toà. Clip: Trần Thái

Trang thừa nhận từ ngày 7 đến 22-12-2021 đã nhiều lần dùng roi, cây gỗ đánh bé V.A. Có lần Trang không cho cháu mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao rồi đánh; nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ.

Trang thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, khi chủ toạ phiên toà hỏi rằng Thái có chứng kiến không thì Trang nói không nhớ. Trong khi đó nội dung cáo trạng thể hiện Thái biết và chứng kiến những lần Trang đánh đập con gái mình.

Trang khai có những lần V.A. không ngoan, có xin lỗi nhưng bị cáo vẫn đánh cháu. HĐXX hỏi vì sao lại hành xử như vậy. Bị cáo nói không lý giải được. HĐXX cho rằng phải có lý do Trang mới hành hạ con riêng của chồng như thế.

Sau đó, bị cáo thừa nhận: "Hành vi của bị cáo thật sự quá tàn nhẫn". Ngoài xin lỗi mẹ cháu bé và Thái, Trang còn gửi lời xin lỗi đến gia đình mình.

Sáng 25-11, Toà Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi ở quận Bình Thạnh bị cha và "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong. Từ sáng sớm, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi; quê TP HCM) bị áp giải đến toà. Phiên xử thu hút người dân đến theo dõi.

