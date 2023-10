VinFast VF 6 thu hút đông đảo khách tham quan và đặt cọc tại TP. Hồ Chí Minh

Suốt từ sáng 20.10, VinFast VF 6 đã là tâm điểm của mọi sự chú ý của người dân tại Vincom Landmark 81 (TP.HCM). Thời gian diễn ra sự kiện từ 10h, tuy nhiên nhiều khách hàng yêu thích SUV này đã có mặt từ rất sớm để tận mắt chiêm ngưỡng. Phiên bản đặc biệt màu hồng khiến nhiều khách tham quan thích thú.

Trong suốt 2 ngày qua, nhiều khách hàng Tp.HCM có mặt từ sớm để trải nghiệm xe VF 6

Nhiều người nước ngoài cũng quan tâm tìm hiểu ô tô điện VF 6 của Việt Nam

Không chỉ khách hàng Việt Nam, khách quốc tế cũng rất hào hứng tìm hiểu về mẫu xe thông minh thứ 5 trong dải sản phẩm ô tô thuần điện của VinFast. Xe điện là xu hướng toàn cầu, phù hợp với tập khách hàng cấp tiến.

Chị La Hồng Ngọc bên cạnh mẫu xe VF 6 tại TpHCM

VF 6 phiên bản màu hồng ngọt ngào và xinh xắn là địa điểm check in đặc biệt hấp dẫn với phái nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. "VinFast vô cùng tâm lý khi mang tới sự kiện chiếc VinFast VF 6 màu hồng, đúng với màu yêu thích của các chị em. Em rất thích chiếc xe này bởi thiết kế thời trang, nhỏ gọn, phù hợp với đường đô thị”, chị La Hồng Ngọc thích thú chia sẻ và check-in cùng chiếc VF 6 hồng.

Nhiều khách hàng đã đặt cọc ngay VF 6 trong ngày đầu tiên mở bán

Anh Bùi Hoàng Linh - chủ sở hữu VF e34 đã đến từ sớm để trở thành một trong những khách hàng đầu tiên đặt cọc chiếc VinFast VF 6 Plus. Anh Linh cho biết, tiết kiệm chi phí là ưu điểm vượt trội của xe điện so với xe xăng, đồng thời chính sách mới công bố của VinFast thực sự là một món quà khiến anh vô cùng hào hứng để quyết định đặt cọc ngay.

Sở hữu hệ thống treo sau đa điểm, VF 6 mang lại sự êm ái cho hành khách trên xe

"VF 6 có hệ thống treo đa điểm, tốt hơn so với trang bị treo dầm xoắn trên VF e34, nên cảm giác lái chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Mình mua chiếc xe này để dành tặng cho bà xã mình, vừa là quà sinh nhật, vừa là quà 20.10 luôn”, anh Bùi Hoàng Linh chia sẻ.

Nhiều khách hàng cả nam và nữ đều bị VF 6 chinh phục

Theo anh Linh, cục pin có dung lượng 59,6 kWh là điều mà anh ưng ý nhất, giúp quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc đầy lên tới 400 km, hơn hẳn so với VF e34 mà anh đang sở hữu. Giới chuyên gia xe nhận định, VF 6 hoàn toàn có thể đi xa hơn nhiều quãng đường mà hãng công bố. Với chính sách miễn phí sạc pin công cộng 1 năm, và chi phí thuê pin chỉ 1,8 triệu đồng cho quãng đường 3.000 km, anh Linh quyết định rủ thêm bạn bè tới đặt cọc để cùng nhau đi "phượt" ngay với bạn bè khi nhận xe.

VF 6 nhỏ gọn, động cơ mạnh mẽ mang lại cảm giác lái rất phấn khích và linh hoạt

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF6 bao gồm hai phiên bản Base và Plus. Trong đó, bản Base có giá 675 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin). Bản Plus có giá 765 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin). Với mức ưu đãi 20 triệu đồng cùng chính sách miễn 100% phí trước bạ, chi phí lăn bánh của VF 6 chỉ chênh thêm hơn... 2 triệu đồng so với giá niêm yết.

"Thiết kế thời trang, đẹp mắt mà mức giá rất hợp lý. VF 6 là sự lựa chọn đáng giá với cánh phụ nữ tụi mình" - Chị Huỳnh Ngọc Anh khẳng định. Sự ấn tượng về VF 6 đã khiến nhiều khách hàng TP. Hồ Chí Minh cảm thấy tự hào về sản phẩm do người Việt sản xuất. "VF 6, rồi cả VF 8, VF 9 thực sự không thua kém gì xe nước ngoài. Chúc mừng tập đoàn Vingroup đã có một bước tiến mới trong việc phát triển công nghệ ô tô”, một khách hàng xem xe trong buổi sáng 20.10 vui vẻ cho chia sẻ.

Sự kiện trưng bày, trải nghiệm và đặt cọc mẫu xe VF 6 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội (Vincom Center Bà Triệu) và TP. Hồ Chí Minh (Vincom Landmark 81) tới hết 18h ngày 22.10.2023. Khách hàng có thể đặt cọc xe VF 6 ngay tại sự kiện hoặc tại tất cả showroom, nhà phân phối VinFast trên toàn quốc hoặc qua website: https://reserve.vinfastauto.com/.

Tác giả: Hạ Vy

Nguồn tin: 1thegioi.vn