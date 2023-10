VinFast nhận đặt cọc xe VF 6: Ưu đãi 20 triệu đồng,miễn phí 1 năm sạc pin

Đặc biệt, kể từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10/2023, khách hàng đặt cọc mua VF 6 sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 20 triệu đồng và miễn phí sạc công cộng một năm dành cho người tiên phong.

Khách hàng có thể đặt cọc xe VF 6 tại tất cả showroom, nhà phân phối VinFast trên toàn quốc hoặc qua website: https://reserve.vinfastauto.com/. Chương trình trưng bày và lái thử xe VF 6 sẽ được khởi động từ ngày 20/10 tại Hà Nội và 21/10 tại TP.HCM. Mức tiền cọc là 30 triệu đồng/xe sẽ không được hoàn lại nếu khách hàng không mua xe.

VF 6 là mẫu ô tô điện chiến lược thứ 5 trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện của VinFast tại Việt Nam, với hai phiên bản Base và Plus. Trong đó, bản Base có giá 675 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin). Bản Plus có giá 765 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Mức giá sẽ còn tốt hơn tới 20 triệu đồng/xe nếu khách hàng đặt cọc trong thời gian vàng dành cho “Người tiên phong” (từ ngày 20/10 tới hết ngày 30/10/2023), đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe đúng tên chính chủ trong vòng 3 tháng kể từ ngày VinFast bắt đầu bàn giao VF 6. Trường hợp đổi tên khi mua xe, khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi này.

Đặc biệt, nếu khách hàng thuê pin thì chỉ cần trả 1,8 triệu đồng/tháng nếu đi dưới 3.000 km/tháng, nếu đi trên 3.000 km/tháng (không hạn chế số km) thì giá thuê pin là 3 triệu đồng/tháng. Như vậy, nếu khách hàng thuê pin thì chi phí năng lượng trên mỗi km sẽ rẻ đáng kể so với chi phí năng lượng của các xe xăng.

Bên cạnh ưu đãi từ VinFast dành cho khách hàng đặt cọc sớm, người mua VF 6 cũng sẽ được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, qua đó giúp giá lăn bánh chỉ tương đương với giá bán của xe. Dự kiến, VF 6 sẽ bắt đầu được bàn giao đến khách hàng từ cuối năm 2023.

Mặc dù có giá tầm trung, VF 6 lại sở hữu vẻ đẹp thời thượng, thanh lịch và hiện đại. Với triết lý thiết kế "Cặp đối lập tự nhiên" (The Duality In Nature) chắp bút bởi Torino Design - studio danh tiếng hàng đầu thế giới, VF 6 mang hơi thở châu Âu đậm nét với dải màu đa dạng, gồm 5 màu ngoại thất và 2 màu nội thất.

Vẻ ngoài thời thượng của VF 6 được thể hiện rõ nét qua dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast, "cặp đối lập" nẹp crom phóng khoáng chạy dọc suốt thân xe, cùng la-zăng hợp kim kích thước 19 inch lớn nhất cả hai phân khúc B và C.

Xe có kích thước các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm), chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm cùng lợi thế của xe điện giúp mang đến không gian nội thất tối ưu tương đương những mẫu xe thuộc phân khúc C, đặc biệt lý tưởng cho các gia đình hiện đại.

Cả hai phiên bản của VF 6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6 kW với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km cho bản Base và 381 km cho bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP) sau một lần sạc đầy. Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và 150 kW, tương ứng với mô-men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm, cho cảm giác lái hứng khởi, dễ dàng đáp ứng nhu cầu di chuyển của mọi khách hàng và đặc biệt tiết kiệm chi phí.

Ước tính, mức chi phí trên mỗi km di chuyển của VF 6 có thể chỉ 480 đồng, thấp hơn khoảng 3-5 lần so với các mẫu xe xăng ở phân khúc B và C.

Với đặc trưng của xe ô tô điện, VinFast VF 6 vượt trội so với các đối thủ ở cả phân khúc B và C về các trang bị, công nghệ an toàn và tính năng thông minh. Theo kế hoạch, vào đầu năm 2024, VF 6 phiên bản Plus sẽ được cập nhật phần mềm từ xa và miễn phí, bổ sung các tính năng nổi bật cho hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao như: hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước/sau…

Bên cạnh đó, VF 6 còn sở hữu những công nghệ tiên tiến bậc nhất cùng loạt tính năng thông minh như: trợ lý ảo VinFast có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe, hỏi - đáp, kể chuyện tiếu lâm…

Tương tự các mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF 6 sẽ được áp dụng những chính sách hậu mãi cực tốt, bao gồm: bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước); bảo hành pin 8 năm, không giới hạn số km; dịch vụ Cứu hộ 24/7; dịch vụ Sửa chữa lưu động (Mobile Service); dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging)...

Ngoài ra, VinFast còn có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất, gây bất tiện cho người dùng; hay cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm, mang đến quyền lợi tối ưu và sự an tâm chắc chắn cho khách hàng.

Chuỗi sự kiện trưng bày và trải nghiệm xe VF 6 được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM từ 20-22/10/2023. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, khách hàng tham gia lái thử sẽ được tặng nhiều phần quà ý nghĩa và có cơ hội hưởng ưu đãi đặt cọc sớm trị giá 20 triệu đồng.

Lịch trưng bày và lái thử xe VF 6 sẽ được công bố chi tiết trên Fanpage của VinFast tại địa chỉ: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official

