5 lý do VinFast VF 6 sinh ra để dành cho gia đình trẻ

Khả năng vận hành linh hoạt cả trong phố và đường trường

Mẫu eSUV VF 6 mới ra mắt của VinFast đang gây xôn xao trong cộng đồng xe Việt. Theo reviewer Bảo Duy của kênh Autodaily đánh giá, VinFast VF 6 sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.730 mm - dài nhất trong phân khúc, thậm chí còn lớn hơn một số dòng xe SUV cỡ C. Động cơ điện của xe lên tới 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, cũng là động cơ mạnh hơn cả một số mẫu ở phân khúc C.

VinFast VF 6 sở hữu động cơ điện 210 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, mạnh hơn cả một số mẫu ở phân khúc C.

Trong khi các đối thủ cùng phân khúc chỉ sở hữu la-zăng 16 - 17 inch và hệ thống treo dạng dầm xoắn thì VF 6 lại được nhà sản xuất ưu ái trang bị la-zăng 19 inch cùng hệ thống treo sau đa điểm. Lợi thế vượt trội này mang đến cho mẫu SUV VinFast khả năng vận hành êm ái và linh hoạt. Đây cũng chính là ưu điểm lớn giúp VF 6 dễ dàng chinh phục các khách hàng trẻ với nhu cầu di chuyển thường xuyên, đa dạng.

“Trang bị vượt trội giúp xe vận hành đạt độ ổn định cao. Kết hợp với sự nhanh lẹ của xe điện khi tăng tốc sẽ mang lại cảm giác lái rất tốt, dễ dàng xoay xở trong phố hay chạy đầm chắc trên đường trường”, nam reviewer nhận định.

Thiết kế “rất Tây”, hợp gu người trẻ

Bên cạnh ưu thế về khả năng vận hành, ngoại hình của VinFast VF 6 cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Thiết kế của VF 6 được chắp bút bởi studio danh tiếng Italia là Torino Design, với ngôn ngữ thiết kế "Cặp đối lập tự nhiên" (The Duality of Nature) mềm mại, phóng khoáng, tối giản và thanh lịch. Phần trụ C vuốt thấp dần về sau phong cách coupe, hai đường nẹp mạ crom "sóng đôi" phóng khoáng chạy dọc thân xe, đi cùng điểm nhấn đặc trưng là dải định vị LED hình chữ V quen thuộc của VinFast ở cả đầu và đuôi.

VF 6 mang ngôn ngữ thiết kế “Cặp đối lập tự nhiên” (The Duality of Nature) phóng khoáng nhưng vẫn thanh lịch.

“Xe có thiết kế rất Tây, chiều dài cơ sở lớn kết hợp với la-zăng hợp kim 5 chấu với kích thước lên đến 19 inch nên VF 6 có ngoại hình trường xe và bền dáng. Viền crom sáng bóng, cùng các đường gân dập giúp dáng xe hiện đại và tinh tế”, ông Nguyễn Mạnh Thắng, admin diễn đàn Oto+, nhận định. Vị chuyên gia kỳ cựu cũng đánh giá VF 6 phù hợp với những người trẻ, mới lập gia đình hay mua xe lần đầu.

Thiết kế tinh tế của tân binh VF 6 cũng được đánh giá là hợp gu giới trẻ - những người vừa đề cao công năng lại vừa đề cao tính thẩm mỹ. “Chất lượng hoàn thiện, vật liệu, mảng phối màu, các điểm nhấn, nội thất của xe được hoàn thiện cực kỳ chỉn chu, và thậm chí vượt tầm trong phân khúc, nhiều chiếc SUV hạng C cũng có độ hoàn thiện không tốt bằng VF 6”, reviewer Bảo Duy nhận định.

Trang bị an toàn, tiện nghi vượt trội trong phân khúc

VF 6 cũng nhận được nhiều thiện cảm khi sở hữu nhiều tính năng an toàn và tiện nghi phù hợp dòng xe gia đình. Nhờ sở hữu chiều dài cơ sở lớn và không nhiều chi tiết cơ khí phức tạp, không gian nội thất của VF 6 rộng rãi ở cả hai hàng ghế, tạo sự thoải mái, đặc biệt là với gia đình có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, khoang hành lý của VF 6 cũng dư thừa cho các gia đình trẻ sắp xếp đồ dùng khi đi chơi xa như du lịch hay về quê...

Không gian nội thất của VF 6 rộng rãi, mang tới sự thoải mái trong mọi hành trình.

Trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, VF 6 Plus cũng được giới sành xe đánh giá cao. Với các gia đình trẻ, VF 6 trở thành lựa chọn tối ưu khi vừa mang đến trải nghiệm di chuyển thư thái, dễ chịu, vừa đáp ứng tốt nhu cầu giải trí trên xe.

Thêm vào đó, với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng ngày nay, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc Combi 1.0 và khử mùi được trang bị trên xe giúp cho không khí trong khoang cabin luôn trong lành, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, nhất là trẻ nhỏ.

Chuyên gia Lê Tùng Anh của kênh Trắng Auto còn đặc biệt ấn tượng với các trang bị an toàn trên VF 6, vốn luôn là một điểm mạnh trên các dòng xe VinFast.

Cụ thể, VF 6 vượt trội so với các mẫu B-SUV chạy xăng khi sở hữu 8 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, chức năng kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chức năng chống lật ROM, giám sát áp suất lốp, khóa cửa tự động…

Xe thông minh dành cho gia đình trẻ

Lợi thế của mẫu eSUV nhà VinFast so với đối thủ cùng phân khúc dành cho gia đình trẻ còn được minh chứng qua loạt công nghệ được tích hợp giúp việc sử dụng xe trở nên nhàn và tiện lợi hơn.

Cụ thể, VF 6 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với đầy đủ các tính năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi khách hàng. Các tính năng ADAS nâng cao cũng sẽ được hãng xe Việt cập nhật miễn phí cho khách hàng vào năm 2024, hứa hẹn đem lại trải nghiệm lái hứng khởi và an tâm cho người dùng.

VinFast VF 6 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi khách hàng.

Ngoài ra, gói Dịch vụ thông minh VF Connect trên VF 6 cũng rất phù hợp với người dùng trẻ yêu công nghệ, như tính năng như thiết lập và theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo, tiện ích giải trí cho gia đình và văn phòng... Hơn thế, các tính năng còn liên tục được nâng cấp theo thời gian, giúp xe ngày càng thông minh và hoàn thiện hơn.

Chi phí vận hành tương đương xe máy

Điểm chung của nhóm khách hàng gia đình trẻ là tích lũy tài chính chưa nhiều và chi phí sinh hoạt hàng tháng khá lớn. Vì thế, giới quan sát đánh giá, với trang bị vượt trội trong phân khúc, đi cùng mức giá tốt và chi phí sử dụng rẻ, VF 6 là lựa chọn ưu tiên của nhiều người trẻ.

Cụ thể, VF 6 đang có giá 675 triệu đồng với bản Base và 765 triệu đồng với bản Plus (chưa bao gồm pin). Người dùng có thể mua thêm pin với mức giá 90 triệu đồng - tương đương với 4 năm thuê pin - trong khi pin được bảo hành 10 năm.

“Với 90 triệu thì không ở đâu có thể mua được một bộ pin như ở VF 6. Nếu mua cả pin, chi phí vận hành chỉ 500 đồng/km - thậm chí còn rẻ hơn cả xe máy”, ông Nguyễn Mạnh Thắng (admin diễn đàn Oto+) nhìn nhận. Theo vị chuyên gia, với xu hướng dịch chuyển dần từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện, VF 6 sẽ trở thành tâm điểm của thị trường ô tô cuối năm nay.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo VTC