Việt Nam có loại củ được ví như “vàng trắng”, vừa dễ tìm lại cực bổ dưỡng

Củ sắn hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong củ sắn giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Chất xơ còn là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa

Kiểm soát cân nặng

Nhiều người thường e ngại củ sắn vì nghĩ rằng hàm lượng tinh bột cao sẽ gây tăng cân. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Củ sắn là một "trợ thủ" đắc lực cho những ai đang trong hành trình giảm cân. Chất xơ trong sắn tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Ngoài ra, sắn còn chứa ít chất béo, giúp giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

Củ sắn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock

Ngăn ngừa các bệnh về tim mạch

Củ sắn giàu kali, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định và đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống tim mạch. Ngoài ra, kali còn tham gia vào quá trình co bóp của cơ tim, giúp duy trì nhịp tim đều đặn. Sự thiếu hụt kali có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, gây ra các triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, thậm chí là ngất xỉu.

Bổ sung củ sắn vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản và hiệu quả để tăng cường lượng kali cho cơ thể, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kết hợp với lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên, củ sắn sẽ góp phần giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong củ sắn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do – những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào, dẫn đến quá trình lão hóa và các bệnh mãn tính. Bằng cách tăng cường hệ miễn dịch, vitamin C giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ô nhiễm, khói thuốc lá

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Canxi và phốt pho trong củ sắn không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn góp phần duy trì độ đàn hồi của sụn khớp, giảm ma sát giữa các khớp, từ đó làm giảm đau nhức và tăng cường sự linh hoạt của khớp. Bổ sung đủ canxi và phốt pho từ củ sắn giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa cột sống, đặc biệt có lợi cho những người thường xuyên vận động mạnh hoặc người cao tuổi.

Củ sắn tốt cho sức khỏe xương khớp. Ảnh: Istock

Kháng khuẩn, chống viêm

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, trong củ sắn chứa nhiều hợp chất phenolic và flavonoid – những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm viêm, các hợp chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình lành vết thương, từ đó góp phần ngăn ngừa và điều trị một số bệnh viêm nhiễm như viêm họng, viêm dạ dày.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, củ sắn cũng tiềm ẩn một số nguy cơ nếu không được chế biến và sử dụng đúng cách. Củ sắn, đặc biệt là sắn đắng, chứa một lượng nhỏ chất cyanogenic glycosides, có thể chuyển hóa thành axit cyanhydric (HCN) - một chất độc gây hại cho cơ thể.

Ngộ độc sắn có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở, co giật, thậm chí tử vong. Để phòng tránh ngộ độc sắn, cần lưu ý:

- Chọn sắn tươi, không bị dập nát, mốc meo.

- Gọt vỏ, ngâm nước và luộc kỹ sắn trước khi ăn.

- Không ăn sắn sống hoặc sắn chưa được chế biến kỹ.

- Hạn chế ăn sắn với số lượng lớn.

- Không nên ăn sắn khi đói.

- Trẻ em, phụ nữ mang thai và người có tiền sử bệnh thận, gan nên hạn chế ăn sắn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn