Sẵn sàng đưa Bệnh viện Ung bướu lớn nhất Bắc Trung Bộ đi vào hoạt động

Máy SPECT/CT chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung thư sẵn sàng phục vụ người dân.

Đây sẽ là bệnh viện chuyên khoa ung bướu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao. Bệnh viện vinh dự được chọn là một trong 7 điểm cầu chính trên toàn quốc thực hiện khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).

Huy động tối đa nhân lực, thiết bị

Khởi công từ tháng 1/2023 và dự kiến đưa vào hoạt động năm 2027 nhưng được sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, tinh thần làm việc khẩn trương, đồng bộ giữa các đơn vị, dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã “về đích” sớm hơn 2,5 năm. Những ngày này, trên công trường, các cán bộ, công nhân viên đang hối hả thực hiện công đoạn cuối cùng để khánh thành dự án vào đúng ngày trọng đại của đất nước.

Anh Hà Mạnh Cường, Chỉ huy Trưởng công trường cho biết, để dự án sớm đi vào hoạt động, đơn vị đã tăng cường máy móc, thiết bị nhiều hơn so với phương án thi công. Cụ thể, đơn vị tăng từ 3 máy lên 5 máy ép cọc, tăng từ 3 cẩu tháp lên 5 cẩu tháp. Vào những lúc cao điểm trên công trường, đơn vị huy động gần 850 cán bộ, công nhân viên làm việc. Do đó, phần xây thô đã được hoàn thành trong 6 tháng.

Ở giai đoạn hoàn thiện, các bên phối hợp nhịp nhàng trong quá trình xây lắp. Chủ đầu tư, bên giám sát và thi công thường xuyên tổ chức giao ban từ 1-2 lần/tuần kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, cảnh báo đầu công việc có nguy cơ chậm tiến độ để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Tại Khoa Y học hạt nhân, không khí làm việc rất khẩn trương. Các kỹ sư, y bác sỹ đang hoàn thiện phần việc cuối cùng cho việc lắp ráp các trang thiết bị vật tư y tế tế hiện đại. Tại đây, kỹ sư Đào Văn Phương của hãng GE Việt Nam cùng các đồng nghiệp đang tất bật lắp ráp máy PET/CT (máy tầm soát ung thư hiện đại nhất tại Việt Nam).

Kỹ sư Đào Văn Phương cho biết, những ngày này, ê kíp làm việc 3 ca với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm nhất kịp thời lắp ráp xong các loại máy móc, trang thiết bị vật tư y tế cho bệnh viện. Đến nay, các phần việc cơ bản đã hoàn thiện. Dự kiến đến cuối tuần sẽ hoàn thiện và bàn giao để bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân ngay sau lễ khánh thành.

Hoàn thiện chu trình điều trị ung thư khép kín ngay tại địa phương

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 là dự án nhóm A, thuộc chương trình đầu tư trọng điểm của tỉnh. Công trình nằm trong chiến lược phát triển thành phố Vinh thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ, theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bệnh viện được thiết kế hiện đại, thân thiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng bệnh rộng rãi, tiện nghi; hệ thống khoa, phòng chức năng được đầu tư đồng bộ. Các trang thiết bị y tế đều là công nghệ tiên tiến hàng đầu như: Hệ thống xạ trị Synergy Platform, máy PET/CT, máy SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử, robot can thiệp, máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính CLVT 128 lát cắt…

Bệnh viện sẽ là tuyến cuối chuyên khoa ung bướu khu vực Bắc Trung Bộ theo phân tuyến của Bộ Y tế. Hiện bệnh viện triển khai 694/814 kỹ thuật cao, chuyên sâu - trong đó có nhiều kỹ thuật trước đây chỉ thực hiện ở tuyến Trung ương như, hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị gia tốc… Trong thời gian tới, bệnh viện vận hành hệ thống Cyclotron sản xuất đồng vị phóng xạ, kết hợp PET/CT phát hiện sớm và điều trị hiệu quả ung thư.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẵn sàng cho lễ khánh thành vào dịp 80 năm ngày Quốc khánh.

Ông Phạm Vĩnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp bệnh viện hoàn thiện quy trình điều trị ung thư khép kín gồm: Chẩn đoán sớm, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích và miễn dịch. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn rút ngắn thời gian, giảm chi phí và công sức đi lại cho người bệnh, đặc biệt với bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa và giảm đáng kể chi phí điều trị cho người bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Không chỉ đầu tư hạ tầng và thiết bị, bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện đơn vị có gần 1.100 cán bộ, nhân viên, trong đó có 1 Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 3 Tiến sĩ, 15 bác sĩ chuyên khoa II, 3 dược sĩ chuyên khoa II cùng nhiều y, bác sĩ, kỹ thuật viên giỏi. Hằng năm, bệnh viện cử đội ngũ y bác sĩ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước để cập nhật kỹ thuật mới, vận hành tối ưu trang thiết bị hiện đại.

Bệnh viện đi đầu trong triển khai bệnh án điện tử, loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Hình ảnh y tế được lưu trữ và truyền tải qua hệ thống số, thay cho in phim, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ.

Với hạ tầng hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và công nghệ quản lý tiên tiến, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 hứa hẹn trở thành điểm sáng của ngành y tế cả nước. Đây cũng là tin vui lớn đối với người dân trong tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ khi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Công trình không chỉ mang lại cơ hội điều trị chất lượng cao cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư mỗi năm mà còn khẳng định vị thế của Nghệ An là trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn