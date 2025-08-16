Sacombank bị phạt 975 triệu đồng vì loạt vi phạm

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) về 6 hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt là 975 triệu đồng.

Cụ thể, các hành vi vi phạm của Sacombank bao gồm: Cho vay đối với tổ chức không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật; Trích lập dự phòng cụ thể không đúng theo quy định của pháp luật; Cơ cấu lại thời hạn trả nợ không đúng theo quy định của pháp luật; Sử dụng phương thức giải ngân không đúng quy định của pháp luật và Không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi thực hiện bán nợ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra cho biết Sacombank còn một số tồn tại, vi phạm liên quan đến thẩm định, quyết định cấp tín dụng; việc kiểm tra, giám sát sau cho vay; công tác đào tạo nhân viên khi thực hiện khai thác sản phẩm bảo hiểm; việc xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng còn có một số tồn tại theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Phía Thanh tra NHNN nhận định, những vi phạm, tồn tại nêu trên của Sacombank xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, trong giai đoạn chịu tác động của đại dịch Covid 19, các dự án bất động sản phải dừng triển khai xây dựng, thi công vì lệnh giãn cách và đứt chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị; quy trình thẩm 3 định, phê duyệt dự án bất động sản của một số Cơ quan quản lý Nhà nước còn chậm trễ, kéo dài; về chủ quan: một số cán bộ tại đơn vị kinh doanh chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng...

Kết luận thanh tra có 28 kiến nghị, trong đó có yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Sacombank nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh khắc phục trong công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng; Xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các vi phạm, tồn tại đối với từng nội dung được nêu tại kết luận thanh tra.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, Sacombank ghi nhận khoản lãi trước thuế 7.331 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ, tương đương hơn 50% kế hoạch lợi nhuận đưa ra cho cả năm nay. Tổng tài sản của Sacombank tính đến hết 30/6/2025 ở mức 807.339 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm.

Theo giải trình của ngân hàng, nguyên nhân đằng sau mức tăng trưởng lợi nhuận là do thu nhập lãi thuần tăng mạnh (thêm 1.380,8 tỷ đồng). Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động khác cũng đóng góp tích cực khi tăng 155,8 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động giảm nhẹ cũng góp phần giúp lợi nhuận cải thiện.

