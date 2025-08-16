Cảnh báo 2 website giả mạo Ngân hàng Nhà nước, chứa mã độc đánh cắp tiền

Cục Công nghệ thông tin phát hiện có ít nhất 2 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước. Đó là https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không truy cập các trang này, chỉ nên ghi nhận để nhận biết dấu hiệu giả mạo.

Đặc biệt, ngoài giả mạo giao diện, thông tin, nội dung trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước, một số trang web còn phát tán, lừa người dùng tải tệp tin APK (định dạng của tệp tin cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành Android) có đính kèm mã độc.

Đáng lo ngại, các phần mềm chứa mã độc này sẽ giúp đối tượng lừa đảo vượt qua hầu hết các biện pháp xác thực và bảo vệ của thiết bị di động, từ đó lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền và tài sản của nạn nhân.

Để bảo đảm an toàn, an ninh mạng, các ngân hàng khuyến cáo người dân chỉ truy cập Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ: https://sbv.gov.vn

"Tuyệt đối không truy cập các địa chỉ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Apple App Store (hệ điều hành iOS) và Google Play Store (hệ điều hành Android)", cảnh báo nhấn mạnh.

Khi phát hiện các trang web có dấu hiệu giả mạo, người dân cần chủ động ngăn chặn và thông báo ngay cho Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) để có các biện pháp xử lý kịp thời qua số điện thoại: 0848.59.59.83 và thư điện tử: [email protected].

Liên quan đến mục tiêu nâng cao an ninh, an toàn giao dịch và thúc đẩy chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước mới đây cho biết ngành ngân hàng đã hoàn thành việc "làm sạch" toàn bộ hồ sơ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán có phát sinh giao dịch trên kênh số.

Cụ thể, toàn bộ hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID, đạt 100% số lượng tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch trên kênh số.

Kết quả này không chỉ đảm bảo dữ liệu khách hàng được chuẩn hóa, mà còn giúp giảm mạnh rủi ro gian lận. So với thời điểm trước ngày 1/7/2024, số vụ khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền đã giảm 59%, trong khi số tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm 52%.

