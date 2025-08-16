Kiểu uống nước dễ 'phá gan, hại thận', nên thay đổi sớm

Gan và thận là hai "nhà máy" giải độc chủ lực, hoạt động không ngừng để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Bí quyết giữ chúng khỏe mạnh không nằm ở chế độ ăn kiêng khắt khe, mà là những điều đơn giản, lành mạnh hỗ trợ chức năng tự nhiên, trong đó có cả thói quen uống nước.

Tuy nhiên, việc uống nước nếu thực hiện sai cách có thể gây áp lực lên gan, thận và ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

Không uống nước ngay khi thức dậy

Theo Times Now News, sau một đêm, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước, máu trở nên cô đặc. Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy vào sáng sớm không chỉ tác dụng bổ sung nước cho cơ thể mà còn loại bỏ một số chất thải và độc tố ra ngoài cơ thể hiệu quả.

Trong khi đó, thận và gan là hệ thống lọc của cơ thể nên nó cần đủ nước để tiết ra nước tiểu - chất thải chính giúp cơ thể bài tiết các chất không mong muốn. Cơ thể ở trong tình trạng thiếu nước trong thời gian dài dễ dẫn đến tổn thương thận, gan.

Vì vậy, bằng cách bổ sung nước khi vừa thức dậy, bạn hỗ trợ gan và thận hiệu quả trong việc duy trì sự cân bằng bên trong và sức khỏe của cơ thể.

Chỉ khát mới uống nước

Một trong những thói quen của nhiều người là đợi khi cảm thấy khát, khô họng mới uống, theo WebMD. Đây là sai lầm bởi lúc bạn khát nước là thời điểm nồng độ tạp chất trong nước tiểu tăng lên ở mức đe dọa sức khỏe thận, dễ gây ra sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Việc không cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng gây căng thẳng cho gan, làm suy giảm khả năng đào thải độc tố của cơ quan này. Khi cơ thể bị mất nước, gây ra nhiều vấn đề về gan, tăng nguy cơ suy gan.

Đặc biệt, những người làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc mất nước do ra mồ hôi nhiều cần chú ý bổ sung nước đầy đủ. Tốt nhất là uống đều đặn trong suốt cả ngày.

Uống cà phê, trà, nước ngọt thay nước lọc

Uống đủ nước là thói quen tốt nhưng nhiều người thường quên. Đặc biệt, nếu bạn không uống đủ nước và lại có thói quen uống cà phê, trà hoặc nước ngọt để thay thế, điều này càng dẫn đến tình trạng mất nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Cơ thể sản xuất nhiều nước tiểu hơn do cà phê, trà gây ra các dấu hiệu mất nước như đau đầu, mệt mỏi, suy giảm chức năng nhận thức. Duy trì thói quen này thường xuyên càng dễ gây hại cho gan và thận. Các loại nước ngọt, nước tăng lực thường có nhiều đường, phốt pho nên sẽ thúc đẩy việc bài tiết canxi ra ngoài, từ đó dẫn tới xuất hiện sỏi thận, xơ gan.

Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng, sử dụng đồ uống chứa caffeine hay đồ uống có đường càng làm gia tăng tình trạng mất nước của cơ thể.

Chỉ uống cà phê, trà hay đồ uống nhiều đường thay vì nước lọc có thể tác động xấu đến sức khỏe gan, thận. Ảnh: Health.

Uống quá nhiều nước cùng lúc

Theo Mayo Clinic, uống nước quá mức còn khiến cho thận và gan phải làm việc thêm vất vả, ảnh hưởng đến các chức năng điều hòa các thành phần quan trọng trong máu.

Ngoài ra, uống nhiều nước trong khoảng thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng thừa, nhiễm độc nước do vượt quá lượng mà thận có thể đào thải qua nước tiểu. Điều này khiến các tạp chất trong thận và bàng quang tích tụ bên dưới, tăng nguy cơ sỏi thận.

Uống nước ngay trước khi ngủ

Theo India Times, người có bệnh lý thận không nên uống nước trước khi đi ngủ. Lượng nước dung nạp vào buổi tối có thể gây áp lực cho thận, không đủ khả năng để loại bỏ nước ra bên ngoài. Bàng quang bị giãn ra trong suốt cả đêm. Tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày có thể gây hại tới cơ quan này.

Theo Tổ chức Giấc ngủ Mỹ, uống nước ngay trước khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ vì khiến bạn phải thức dậy để đi vệ sinh nhiều lần.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn