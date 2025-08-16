5 tiếng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đã diễn ra như thế nào?

Toàn cảnh cuộc họp báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Sky News

Khoảnh khắc nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo

Ngày 15/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ Elmendorf-Richardson của quân đội Mỹ ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ. Tổng thống Putin được chào đón trên thảm đỏ cùng màn bay trình diễn của 1 oanh tạc cơ tàng hình B-2 và 4 tiêm kích F-35.

Sau khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và chụp ảnh trên thảm đỏ, một khoảnh khắc bất ngờ đã xảy ra khi ông Putin đã cùng ông Trump bước lên chiếc xe limousine Cadillac bọc thép (còn gọi là "quái thú") của Tổng thống Mỹ để cùng di chuyển tới nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Trước đó, chiếc limousine Aurus của ông Putin cũng đã xuất hiện ở Alaska, vì vậy việc ông cùng ông Trump lên xe "quái thú" được xem là khá đặc biệt. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ông Trump đã mời ông Putin lên xe cùng ông và Tổng thống Nga đã đồng ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo có khoảng thời gian di chuyển trên "quái thú" khoảng 10 phút để tới địa điểm diễn ra cuộc gặp. CNN bình luận ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo "không hề lạnh nhạt". "Ông Vladimir Putin tươi cười, nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Donald Trump khi họ đi ngang qua một dãy camera ngoài đường băng ở Alaska", tờ báo viết.

3 giờ đồng hồ với hội nghị "ba đối ba"

Các cuộc đàm phán kín theo hình thức "ba đối ba" bắt đầu lúc 11h26 ngày 15/8 (theo giờ Mỹ). Ngoài hai nguyên thủ quốc gia, phái đoàn Nga có sự tham dự của trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Ngoại trưởng Sergey Lavrov, trong khi phía Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Trump Steve Witkoff.

Theo truyền thông, hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện trong khoảng ba giờ, tính từ cuộc trò chuyện ngắn đầu tiên của họ trên thảm đỏ, được nối tiếp bởi cuộc họp báo chung về kết quả đàm phán.

Vấn đề Ukraine đã trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga nói tại cuộc họp báo chung, bày tỏ hy vọng rằng sự những thống nhất mà ông đạt được với người đồng cấp Mỹ sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine.

Đàm phán diễn ra theo hình thức "ba đối ba". Ảnh: Reuters

"Tôi có mọi lý do để tin rằng, đi theo con đường này, chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine sớm hơn", nhà lãnh đạo Nga khẳng định, lưu ý rằng quan hệ Nga-Mỹ đã giảm "đến mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh" trong những năm gần đây, và cần phải "sửa chữa tình hình, chuyển từ đối đầu sang đối thoại".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đàm phán đã thực sự đạt được những tiến bộ to lớn: "Có rất nhiều, rất nhiều điểm mà chúng tôi đã đồng ý. Sẽ có một vài điểm quan trọng mà chúng tôi chưa hoàn toàn đạt được nhưng chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ".

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng "không có thoả thuận cho đến khi có thoả thuận", và rằng ông sẽ gọi cho NATO và nhà lãnh đạo Ukraine sau hội đàm.

Liên quan tới việc không tiếp nhận hay trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai nhà lãnh đạo đã quyết định không trả lời các câu hỏi vì họ đã đưa ra những nhận xét toàn diện tại cuộc họp báo.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại cuộc họp báo chung. Ảnh: Reuters

"10 trên 10" và lời nhắn đến Ukraine

Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ đã đánh giá kết quả hội đàm "10 trên 10". Trang này dẫn lời ông Trump khẳng định với Fox News: "Trong thang 10 điểm, tôi đánh giá ngày hôm nay điểm 10".

Bên cạnh đó, trả lời kênh truyền hình Fox News sau cuộc gặp với Tổng thống Putin ở bang Alaska, Tổng thống Trump nói: “Giờ thì việc này thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky. Và tôi cũng muốn nói rằng các nước châu Âu cần tham gia nhiều hơn một chút. Nhưng quyết định vẫn là ở Tổng thống Zelensky".

Theo ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine cần tận dụng kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng, nếu được mời, ông sẵn sàng tham gia cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân