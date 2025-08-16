Đang trực bệnh viện, một bác sĩ bỗng ngưng tim, ngưng thở

Sáng 16-8, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) cho hay vừa cứu sống nam bác sĩ T. (53 tuổi) đang công tác tại một bệnh viện ở miền Tây bị nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tim, ngưng thở.

Trong lúc trực tại bệnh viện, bác sĩ T. bất ngờ tím tái, co giật và ngưng tim, ngưng thở. Các đồng nghiệp lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) tích cực và sau gần 1 giờ, tim mới đập trở lại.

Hẹp mạch vành khiến bác sĩ T. bị nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tim, ngưng thở

Ngay sau đó, ông được chuyển khẩn đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để tiếp tục điều trị can thiệp mạch vành. Trên đường chuyển viện, bác sĩ này tiếp tục ngưng tim lần thứ hai và được hồi sức thành công.

Tại S.I.S Cần Thơ, điện tim ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ST không chênh lên thành dưới, biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm. Chụp mạch vành qua hệ thống DSA cho thấy cả 3 nhánh mạch vành hẹp nặng, phức tạp nhưng mạch máu đã tự tái thông dòng chảy.

BSCKII Nguyễn Mạnh Cường, Phó Khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, cho biết bệnh nhân vào viện tuy đã có tim trở lại nhưng tình trạng nội khoa rất nguy kịch: Hôn mê sâu, suy hô hấp, suy đa tạng, tăng men gan, hạ kali máu, choáng tim, huyết áp thấp phải dùng vận mạch liều cao. Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực tại ICU để ổn định trước khi can thiệp đặt stent mạch vành.

Ê-kíp can thiệp đã tiến hành đặt stent tái thông thành công một nhánh động mạch vành bị hẹp. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, không di chứng não. Các tổn thương mạch vành còn lại sẽ được can thiệp ở giai đoạn tiếp theo.

"May mắn là bệnh nhân bị ngưng tim ngay tại bệnh viện, được hồi sức tim phổi kịp thời và đúng kỹ thuật nên não không bị tổn thương. Nếu tình huống này xảy ra ngoài cộng đồng, không được phát hiện và xử trí nhanh, nguy cơ tử vong hoặc di chứng thần kinh là rất cao. Chính nhờ kinh nghiệm chuyên môn, sự nhạy bén và kiến thức của "dân trong nghề" nên đồng nghiệp may mắn được cứu sống"-BS Cường nhấn mạnh.

Tác giả: Xuân Thu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động