Nghiên cứu chỉ rõ bản chất của hậu COVID-19

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Worcester, Massachusetts, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, mới đây, hai hiệp hội Long Covid Belgium và Not Recovered Belgium đã lên tiếng khẳng định hậu COVID-19 không phải là bệnh rối loạn tâm thần, mà là một bệnh nhiễm trùng hệ thống phức tạp, cần được nhìn nhận và điều trị đúng bản chất.

Theo các hiệp hội, những bằng chứng khoa học công bố vào tháng 7/2024 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hiểu rõ cơ chế bệnh sinh của hậu COVID-19, đặc biệt là vai trò trung tâm của virus SARS-CoV-2 tồn tại dai dẳng trong cơ thể. Nghiên cứu đầu tiên, đăng trên tạp chí “Nature Communications” và do Viện Pasteur thực hiện, phát hiện virus có thể lưu trú lâu dài trong thân não chuột hamster, gây thay đổi biểu hiện của các gene liên quan đến dẫn truyền thần kinh, viêm và thoái hóa thần kinh. Những rối loạn hành vi ở chuột được ghi nhận có nét tương đồng với triệu chứng ở người bệnh.

Nghiên cứu thứ hai được các nhà khoa học Đại học Harvard công bố trên tạp chí “Science Translational Medicine” chỉ ra rằng hoạt chất larazotide, khi sử dụng cho trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) sau COVID-19, giúp thúc đẩy loại bỏ protein Spike còn lưu hành trong cơ thể, từ đó giảm nhanh triệu chứng và hỗ trợ bệnh nhân nhỏ tuổi phục hồi sinh hoạt bình thường.

Dựa trên các kết quả này, Long Covid Belgium và Not Recovered Belgium kêu gọi các cơ quan y tế Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) tài trợ và đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc kháng virus, thuốc điều hòa miễn dịch và các liệu pháp nhắm vào virus tồn lưu; đồng thời bảo đảm bệnh nhân hậu COVID-19 được tiếp cận với các loại thuốc hiện có, như đã áp dụng với bệnh do virus mãn tính khác.

Hai hiệp hội cũng đề nghị xem xét lại hướng dẫn điều trị vốn chỉ tập trung vào phục hồi chức năng, công nhận hậu COVID-19 là tình trạng có nguy cơ cao khi tái nhiễm, và cho phép bệnh nhân tiếp cận các phương pháp điều trị COVID-19 như thuốc ngoại trú hoặc kháng thể đơn dòng.

Bên cạnh đó, các hiệp hội cảnh báo việc từ bỏ các biện pháp phòng ngừa đang làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng y tế và kinh tế, khi mỗi làn sóng lây nhiễm lại tạo thêm hàng nghìn ca hậu COVID-19. Các nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy xu hướng gia tăng đáng lo ngại của các bệnh mãn tính, thoái hóa thần kinh và ung thư ở nhóm từng mắc COVID-19.

Các hiệp hội nhận định hậu COVID-19 là một vấn đề y tế nghiêm trọng, không thể bị xem nhẹ hay quy kết sai lệch. Họ cho rằng đã đến lúc cần chấm dứt sự chối bỏ, nhất là khi bước sang năm 2025, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với hoài nghi, mặc dù bằng chứng khoa học đã chỉ ra rõ sự tồn tại dai dẳng của virus, tình trạng viêm mãn tính và những tổn thương ở mô. Theo các hiệp hội, việc nhận diện đúng bản chất bệnh và triển khai kịp thời các biện pháp điều trị sẽ giúp bảo vệ sức khỏe người bệnh, đồng thời giảm gánh nặng lâu dài cho hệ thống y tế và toàn xã hội.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: baotintuc.vn