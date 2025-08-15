Thời gian:
Thông báo phương án tạm cấm đường, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước"

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tổ chức thành công sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào sáng 16/8/2025, Công an tỉnh Nghệ An thông báo lịch cấm đường như sau:

Thống nhất sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè đường bộ tuyến đường Trường Thi đoạn từ nút giao đường Trường Thi với đường Lê Văn Hưu đến nút giao đường Trường Thi với các đường: Lê Nin, Lê Hồng Phong, Nguyễn Phong Sắc, Võ Nguyên Hiến thuộc địa bàn phường Trường Vinh để đóng Barie, cấm tất cả các phương tiện giao thông (trừ xe của Đại biểu tham dự, xe lực lượng làm nhiệm vụ và các xe được quyền ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) phục vụ hoạt động sự kiện chính trị “Cùng Việt Nam tiến bước".

Thời gian phân luồng, cấm đường: Bắt đầu từ 05h00' đến 09h00' ngày 16/8/2025.

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

