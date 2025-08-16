Người mặc áo xe ôm công nghệ bị sát hại ở TP.HCM, ví tiền còn nguyên vẹn

Theo ghi nhận, khoảng 22h ngày 15/8, người dân sống tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe thấy nhiều tiếng la hét.

Khi kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông khoảng 35 tuổi mặc áo xe ôm công nghệ đã tử vong trong tư thế dựa lưng vào tường. Trên cổ nạn nhân có một vết cắt sâu.

Cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy hiệu Future biển số tỉnh Bạc Liêu cùng với một túi xách. Lực lượng chức năng cho biết, chiếc ví bên trong túi xách vẫn còn nguyên vẹn.

Khu vực nơi xảy ra vụ án

Nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh để truy tìm đối tượng gây án.

Đến 1h30 sáng 16/8, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Theo một nguồn tin, cơ quan cảnh sát đã bắt được đối tượng và đang lập hồ sơ, lấy lời khai. Danh tính của nạn nhân và kẻ gây án chưa được cảnh sát công bố chính thức.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo VOV