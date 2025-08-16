Ford chính thức bán ô tô điện tại Việt Nam nhưng mới có 53 trạm sạc

Tại sự kiện Ford Việt Nam cũng công bố lắp đặt 53 trạm sạc tại các đại lý chính hãng và sẽ hợp tác với các đối tác triển khai lắp đặt hơn 275 trạm sạc trên toàn quốc.

Mẫu xe Mustang

Ông Tom Somerville, Giám đốc Tiếp thị Xe điện hiệu năng cao Tập đoàn Ford Motor, cho biết Mustang Mach-E có quãng đường di chuyển 550 km cho mỗi lần sạc.

Mustang Mach-E với phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Pin lithium-ion phạm vi mở rộng với 376 cell và dung lượng hiệu dụng 88 kWh được đặt giữa hai trục và bên dưới sàn xe, cho phép hạ trọng tâm thấp góp phần tạo nên trải nghiệm vận hành thể thao linh hoạt đặc trưng của dòng xe Mustang.

Mustang Mach-E được trang bị sẵn khả năng sạc nhanh DC với công suất tối đa 150 kW. Nhờ đó, phiên bản dẫn động bốn bánh với pin mở rộng có thể nạp thêm trung bình khoảng 107 km chỉ sau 10 phút sạc, trong khi phiên bản dẫn động cầu sau với cùng pin có thể nạp trung bình khoảng 119 km trong cùng khoảng thời gian. Quá trình sạc từ 10% đến 80% dung lượng pin chỉ mất khoảng 36 phút.

Mustang có giá bán gần 2,6 tỉ đồng

Giá xe được Ford công bố khá "chát", với bản Mustang Mach-E Premium AWD bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) là 2,599 tỉ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo Người Lao Động