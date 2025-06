VIDEO: Xe ben bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên đường, tài xế nhảy khỏi cabin thoát thân

Ngày 19-6, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa dập một đám cháy xe ben xảy ra trên địa bàn TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cháy xe ben khi đang lưu thông ở Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận tin báo xảy ra cháy cabin xe tải (dạng xe ben) mang BKS 36C-190xx do anh Mai Văn Bình (SN 1982; ngụ xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Vào thời gian trên, tài xế Bình đang điều khiển xe tải di chuyển trên đại lộ Võ Nguyên Giáp (đoạn qua phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa) thì phát hiện cabin xe xảy ra cháy.

Đám cháy sau đó đã lan nhanh và bao trùm toàn bộ đầu xe. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến đến hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, tuy nhiên phần cabin xe gần như bị cháy rụi hoàn toàn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động