Video thủ môn Tuấn Linh mắc sai lầm khiến CLB Bình Định thua Sông Lam Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Huỳnh Tuấn Linh mắc sai lầm đáng tiếc trước Sông Lam Nghệ An - Nguồn: FPT PLAY

Tối 8-3, Quy Nhơn Bình Định đã để thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh ở vòng 16 LPBank V-League 1 2024 - 2025.

Đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy có ngày thi đấu không tốt khi tỏ ra bất lực trước đội chủ nhà. Cả trận họ chỉ tung ra được 5 cú sút (1 trúng đích) so với 15 pha dứt điểm (5 trúng đích) của đội chủ nhà.

Đội bóng đất võ gần như vô hại ở mặt trận tấn công và nghiệt ngã thay, CLB Bình Định phải nhận bàn thua duy nhất đến từ sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự.

Xuất phát từ tình huống Michael Olaha phối hợp với Hồ Khắc Ngọc ở giữa sân, ngoại binh của Sông Lam Nghệ An tung cú sút xa thẳng về khung thành đội khách.

Mặc dù bóng đi không hiểm và đi trúng vào vị trí của Huỳnh Tuấn Linh, nhưng thủ thành này lại xử lý không an toàn khi để vụt bóng bay thẳng vào lưới. Bàn thua duy nhất khiến Quy Nhơn Bình Định bị Sông Lam Nghệ An đẩy xuống vị trí áp chót với chỉ 13 điểm.

Trong khi đó, đội chủ nhà vươn lên vị trí thứ 12 với 16 điểm.

Thất bại này cũng đánh dấu chuỗi 8 trận không biết "mùi chiến thắng" của đoàn quân HLV Quang Huy. Giờ đây họ phải bước vào cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ