VIDEO: Chiếc xe nát vụn, tài xế nằm dính trên nóc capo sau cú tông với tốc độ xé gió

Vụ tai nạn kinh hoàng được camera an ninh ghi lại. Chiếc ô tô 4 chỗ đi chuyển với tốc độ trung bình thì bỗng xuất một chiếc xe máy phóng với tốc độ rất nhanh theo chiều ngược lại.

Chiếc xe máy đi lấn sang phần đường ngược chiều rồi tông trực diện vào chiếc ô tô hiệu hyundai. Cú đâm cực mạnh khiến xe máy bắn ngược trở lại, vỡ thành nhiều mảnh. Người điều khiển xe máy nằm dính trên ô tô.

Dựa trên tốc độ và những hình ảnh tại hiện trường, có thể thấy tài xế xe máy gặp chấn thương không hề nhẹ.

Vụ việc được cho xảy ra lúc hơn 22h đêm ngày 9/10 tại huyện Đông Hưng, Thái Bình. Sau khi vụ tai nạn xảy ra đã có lực lượng chức năng xuống hỗ trợ.

