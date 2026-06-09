Bị khởi tố với cáo buộc bán hàng online hơn 35 tỷ đồng nhưng trốn thuế

Ngày 9/6, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa qua đã khởi tố bà Nga, 38 tuổi, trú phường Thành Sen, về hành vi Trốn thuế, theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, năm 2021, bà Nga đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại phường Thành Sen, ngành nghề chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da, hàng tiêu dùng, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm... theo đơn đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

Bà Nga sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để kinh doanh, bán hàng thông qua hoạt động livestream.

Đầu năm 2024, bà Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, phát sinh doanh thu hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, hơn 16 tỷ đồng được chuyển qua tài khoản cá nhân của bà Lê Thị Liệu, mẹ chồng.

Nhà chức trách cáo buộc, hoạt động kinh doanh của bà Nga thuộc diện chịu thuế, có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tuy nhiên, chủ cơ sở không kê khai hoặc kê khai không đúng doanh thu thực tế, làm sai lệch căn cứ tính thuế, dẫn đến trốn thuế hơn 675 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho rằng các sai phạm xuất phát từ động cơ trục lợi cá nhân, trong khi công tác quản lý hoạt động kinh doanh online còn lỏng lẻo, quy định pháp luật thiếu đồng bộ, chế tài chưa đủ mạnh...

Cơ quan điều tra kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, siết quản lý thuế với hoạt động bán hàng qua mạng, đặc biệt livestream và TikTok. Bên cạnh đó, lĩnh vực chuyển phát, thu hộ COD cần được giám sát; tăng cường phối hợp liên ngành để phát hiện, xử lý hành vi gian lận, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net