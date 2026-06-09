Nghệ An: Phát hiện, xử lý hộ kinh doanh buôn bán dép giả mạo nhãn hiệu

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. (Ảnh: QLTT)

Theo đó, ngày 3/6, Đội QLTT số 11 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Ngoài mức xử phạt tiền 16 triệu đồng, cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Tổng số tiền xử phạt và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy lên tới hơn 35 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT Nghệ An về việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội QLTT số 11 đã chủ động nắm tình hình thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh nói trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 40 đôi dép nam có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Hermes. Tại thời điểm làm việc, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Sau quá trình thẩm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định số hàng hóa trên là hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Việc duy trì thường xuyên các hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tác giả: L.Q

Nguồn tin: hangthat.thuonghieucongluan.com.vn