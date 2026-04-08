Vì sao nhiều người tê tay khi dùng điện thoại đang sạc?

Nguyên nhân của việc tê tay

Các chuyên gia cho biết hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ dòng điện rò rất nhỏ từ bộ sạc ra vỏ kim loại của thiết bị, đặc biệt với các loại sạc hai chấu không nối đất.

Cụ thể, các linh kiện bên trong bộ sạc, nhất là tụ điện giảm nhiễu điện từ (EMI), có thể tạo ra dòng điện cực nhỏ rò ra ngoài và tác động lên vỏ kim loại. Khi người dùng chạm vào thiết bị, dòng điện này đi qua cơ thể và kích thích các đầu dây thần kinh dưới da, gây cảm giác tê hoặc rung nhẹ. Hiện tượng thường rõ hơn với thiết bị vỏ kim loại, không dùng ốp lưng hoặc sử dụng bộ sạc công suất cao.

Các chuyên gia nhấn mạnh mức điện này rất nhỏ và nằm trong giới hạn an toàn quốc tế, chỉ vài microwatt từ dòng điện microamp, không gây nguy hiểm cho sức khỏe. Người dùng vẫn có thể cầm thiết bị khi đang sạc mà không lo bị điện giật. Tuy nhiên, cảm giác này có thể tăng lên tùy thuộc vào điều kiện môi trường hoặc chất lượng thiết bị.

Một số yếu tố khác cũng có thể khiến hiện tượng này xuất hiện thường xuyên hơn, như: dây sạc hoặc adapter hư hỏng, phụ kiện kết nối (cáp USB, màn hình ngoài) lỗi, thiết bị đặt trên bề mặt kim loại dẫn điện, hoặc môi trường khô, nhiều tĩnh điện.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa tê nhẹ và điện giật thực sự. Nếu xuất hiện đau nhói, co cơ, không thể buông tay, hoặc kèm dấu hiệu như nóng bất thường, tia lửa, mùi khét hoặc khói, người dùng phải ngừng sử dụng ngay lập tức, vì đây có thể là dấu hiệu của lỗi thiết bị hoặc rò điện nghiêm trọng.

Đối với người sử dụng thiết bị y tế cấy ghép như máy tạo nhịp tim, dòng điện rò thông thường không đủ mạnh để gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến nghị thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu hiện tượng này xuất hiện rõ thường xuyên.

Giải pháp giảm hiện tượng tê tay và an toàn nhất

Để giảm cảm giác tê khi chạm vào thiết bị đang sạc, người dùng nên ưu tiên bộ sạc ba chấu có nối đất, sử dụng thiết bị từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn, đồng thời trang bị ốp lưng cách điện cho các thiết bị vỏ kim loại.

Việc giữ cổng sạc sạch sẽ và kiểm tra dây cáp định kỳ cũng giúp hạn chế rủi ro. Các chuyên gia khuyến cáo nên thay sạc hoặc dây cáp ngay khi có dấu hiệu hư hỏng, sạc chập chờn, quá nóng hoặc phát tia lửa.

Nếu nhiều ổ điện trong nhà cùng gây hiện tượng tương tự, người dùng nên gọi thợ điện kiểm tra hệ thống để đảm bảo an toàn lâu dài.

Với những người sử dụng điện thoại và laptop hàng ngày, việc hiểu rõ các hiện tượng kỹ thuật nhỏ như vậy giúp yên tâm hơn khi dùng thiết bị. Nhìn chung, phần lớn trường hợp tê tay khi chạm vào thiết bị đang sạc chỉ là phản ứng vật lý đơn giản, nhưng việc sử dụng nguồn điện và phụ kiện đạt chuẩn vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả người dùng lẫn thiết bị.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn