Hàng loạt mẫu iPhone bị bỏ lại

Apple Intelligence được nâng cấp đáng kể. Ảnh: ZDNet.

Apple đang đặt ra 2 lớp giới hạn lớn với thế hệ Apple Intelligence tiếp theo. Một phần tính năng AI mạnh nhất trên iOS 27 chỉ chạy trực tiếp trên vài thiết bị thế hệ mới. Trong khi đó, Siri AI chưa được phát hành trên iPhone và iPad tại Liên minh châu Âu và Trung Quốc.



Theo 9to5Mac, Apple vừa công bố thế hệ Apple Intelligence mới tại WWDC 2026. Công ty cũng giới thiệu Siri AI, phiên bản nâng cấp của trợ lý ảo Siri. Tuy nhiên, mô hình AI mạnh nhất chạy trực tiếp trên thiết bị có yêu cầu phần cứng cao hơn đáng kể.



Cụ thể, người dùng cần iPhone 17 Pro, Pro Max hoặc iPhone Air để chạy mô hình AI trực tiếp trên thiết bị. Với iPad, thiết bị cần được trang bị chip M4 trở lên và có ít nhất 12 GB bộ nhớ. Với Mac, yêu cầu là chip M3 trở lên và tối thiểu 12 GB bộ nhớ.



Điều này đồng nghĩa nhiều thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence sẽ không chạy được mô hình mạnh nhất. 9to5Mac cho biết một số tính năng AI mới của iOS 27 vẫn hoạt động trên phần cứng hiện tại, chẳng hạn iPhone 15 Pro. Tuy nhiên, với mô hình nâng cao, Táo khuyết yêu cầu bộ nhớ 12 GB thay vì mức tối thiểu 8 GB như trước.



Chi tiết đáng chú ý là iPhone 17 bản tiêu chuẩn không nằm trong danh sách. Nguyên nhân là mẫu máy này chỉ có 8 GB bộ nhớ trong. Các thiết bị không đáp ứng yêu cầu vẫn có thể dùng những tính năng tương tự. Tuy nhiên, chúng sẽ dựa vào hệ thống điện toán đám mây do Apple phát triển. Vì vậy, hiệu năng có thể chậm hơn so với xử lý trực tiếp trên thiết bị.



Ở khía cạnh khu vực, MacRumors cho biết Siri AI sẽ không có mặt trên iOS 27 và iPadOS 27 tại EU khi các bản phần mềm mới được phát hành cuối năm nay. Apple nói tính năng này miễn phí, song chưa thể triển khai tại EU cho đến khi tìm được hướng phù hợp với các yêu cầu quản lý.



Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple, cho biết công ty “rất thất vọng” khi người dùng EU chưa có Siri AI trên iPhone và iPad vào cuối năm nay.



Việc hạn chế tại EU áp dụng cho cả người dùng và nhà phát triển. Nhà phát triển tại Châu Âu sẽ không thể thử nghiệm hoặc tích hợp các tính năng Siri AI mới vào ứng dụng iPhone và iPad. Dù vậy, Apple vẫn cung cấp Siri AI tại EU trên macOS 27, visionOS 27 và watchOS 27.



Tại Trung Quốc, Siri AI cũng chưa được phát hành. Apple cho biết công ty vẫn đang xử lý các yêu cầu pháp lý tại thị trường này.



Những thay đổi trên cho thấy Apple Intelligence thế hệ mới không được triển khai đồng loạt. Trải nghiệm AI trên iOS 27 sẽ phụ thuộc vào cả thiết bị, bộ nhớ và nơi người dùng sinh sống.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn