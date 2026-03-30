Điện thoại trong tương lai chỉ cần vài giây để sạc đầy

Gần đây, các nhà nghiên cứu tại Úc đã công bố một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực pin lượng tử hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta nạp năng lượng cho thiết bị.

Smartphone trong tương lai có thể sạc đầy pin trong tích tắc.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Light: Science & Applications cho thấy, bằng cách sử dụng xung laser mạnh chiếu vào “khoang vi quang học” của pin chứa đầy các tế bào quang điện, các nhà khoa học đã tạo ra hiện tượng “siêu hấp thụ”. Tốc độ sạc nhanh đến mức chỉ có thể đo được bằng phương pháp quang phổ siêu nhanh, cho thấy quá trình này diễn ra trong khoảng thời gian nano giây đến femto giây (10⁻⁹ giây đến 10⁻¹⁵ giây), nhanh hơn nhiều so với tốc độ chớp mắt.

Sạc nhanh, hao mòn nhanh

Khác với các loại pin thông thường, pin lượng tử sử dụng cơ học lượng tử để lưu trữ và cung cấp điện. Điều này cho phép thiết bị hấp thụ năng lượng và sạc với tốc độ mà hầu hết mọi người khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, mặc dù pin lượng tử có khả năng sạc nhanh, năng lượng mà chúng lưu trữ chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, từ vài nano giây đến femto giây, và thậm chí còn ngắn hơn ở nhiệt độ phòng.

Tất cả đến từ đột phá về pin lượng tử.

Trong khi pin lượng tử của Úc là một nghiên cứu mới trong chuỗi các nghiên cứu về cơ học lượng tử, vẫn còn nhiều thách thức trước khi công nghệ này có thể được áp dụng rộng rãi. Các phiên bản pin tiếp theo cần phải hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ phòng và có khả năng tích trữ điện tích trong các kích thước khác nhau.

Nhóm nghiên cứu tin rằng pin lượng tử có thể là chìa khóa cho công nghệ trong tương lai, bao gồm cả máy tính lượng tử. Nhưng hiện tại, nghiên cứu này chủ yếu mang tính chất chứng minh khái niệm và cần nhiều bước phát triển hơn nữa để trở thành sản phẩm thực tiễn.

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn