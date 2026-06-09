Cập nhật bảng giá iPhone Air các phiên bản tại CellphoneS

Ngay khi ra mắt, iPhone Air thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng. Với nhiều phiên bản dung lượng khác nhau, mức giá niêm yết cũng có sự chênh lệch đáng kể. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp bảng giá theo từng phiên bản đang được cập nhật tại CellphoneS.



Bảng giá chi tiết iPhone Air các phiên bản tại CellphoneS



Hiện tại giá iPhone Air tại CellphoneS đang dao động từ 22.890.000đ đến 33.590.000đ tùy phiên bản dung lượng. Bảng dưới đây tổng hợp chi tiết để bạn dễ dàng so sánh và cân nhắc trước khi quyết định.

Giá iPhone Air khởi điểm từ hơn 22 triệu

Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng kiểm tra giá mới nhất tại website CellphoneS trước khi mua. Nếu quan tâm các phiên bản khác, CellphoneS cũng có đầy đủ mức giá cho các dòng iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB hay 1TB và các model khác trong iPhone 17 series.



Gợi ý lựa chọn phiên bản iPhone Air theo nhu cầu



Ba phiên bản 256GB, 512GB và 1TB hướng đến những nhóm người dùng với thói quen sử dụng khác biệt. Các gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn dễ xác định đúng dung lượng phù hợp trước khi xuống tiền.



iPhone Air 256GB



iPhone Air 256GB là lựa chọn phù hợp cho những ai chủ yếu dùng điện thoại để liên lạc, lướt mạng xã hội, xem video trực tuyến và chụp ảnh ở mức độ vừa phải. Với 256GB, bạn có thể lưu trữ vài nghìn bức ảnh hay vài chục ứng dụng mà không lo hết bộ nhớ trong 1–2 năm đầu sử dụng thông thường.



Đây cũng là chiếc máy có mức giá dễ chịu hơn cả trong ba tùy chọn dung lượng. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen quay video độ phân giải cao hoặc chơi nhiều tựa game nặng, phiên bản 256GB sẽ không phải là giải pháp lý tưởng.



iPhone Air 512GB



Phiên bản iPhone Air 512GB sẽ phù hợp với những người dùng hay chụp ảnh, quay clip ngắn đăng mạng xã hội, cài nhiều ứng dụng công việc và giải trí cùng lúc. Dung lượng này cũng đủ rộng rãi để lưu trữ thoải mái trong 2–3 năm sử dụng mà không cần thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ.

Phiên bản 512GB sẽ tối ưu cho lưu trữ video và ảnh dung lượng cao

Ngoài ra, chiếc máy trang bị camera 48MP Fusion, hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision 60fps đủ để tạo ra những file ảnh và clip chiếm nhiều dung lượng lưu trữ. Với nhóm người dùng muốn khai thác triệt để hệ thống camera, bản 512GB chính là điểm dừng hợp lý.



iPhone Air 1TB



iPhone Air 1TB hướng đến nhóm người dùng thường xuyên quay video chất lượng cao, chỉnh sửa hình ảnh hay lưu tệp công việc dung lượng lớn. Với 1TB, người dùng gần như không phải lo đến việc xóa bớt dữ liệu trong suốt quá trình sử dụng.



Dù có mức giá cao, bản 1TB lại là lựa chọn tiết kiệm về lâu dài nếu bạn xem iPhone là thiết bị làm việc và sáng tạo nội dung chính. Đầu tư một lần vào phiên bản dung lượng lớn sẽ mang lại sự chủ động và thoải mái hơn trong dài hạn.

Nếu đang cân nhắc nâng cấp lên phiên bản 1TB, người dùng có thể tham khảo tại CellphoneS. Hệ thống cung cấp nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ trả góp cùng chính sách thu cũ đổi mới.



Trên đây là tổng hợp chi tiết bảng giá iPhone Air. Chọn đúng dung lượng ngay từ đầu giúp bạn tránh phải nâng cấp sớm hoặc phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ ngoài. Nếu vẫn còn phân vân, bạn có thể ghé trực tiếp hệ thống CellphoneS để được tư vấn và trải nghiệm thực tế trước khi quyết định chọn mua.





Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn