Vẻ đẹp hùng vĩ của những cây cầu trên tuyến đường nghìn tỷ ở xứ Nghệ

Đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đang trở thành một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Con đường này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông mà còn mở ra một không gian phát triển mới, tạo cú hích cho kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng ven biển xứ Nghệ. Đoạn tuyến đường ven biển đi qua Nghệ An, từ Km7 - Km76, dài gần 60km, có tổng mức đầu tư hơn 4.651 tỷ đồng. Công trình quy mô này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong việc hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn.
Tuyến đường ven biển đi qua nhiều địa phương trọng điểm như: phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Anh, xã Diễn Châu, xã An Châu… đến phường Cửa Lò… Đây đều là những địa phương giàu tiềm năng về kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m. Cùng với đó là hệ thống 8 cây cầu hiện đại, trong đó có 5 cầu lớn (Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang) và 3 cầu nhỏ (Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân).
Đây là hình ảnh cầu Lạch Quèn bắc qua Lạch Quèn, trên địa bàn xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Lạch Quèn là một trong những cây cầu lớn trên tuyến đường ven biển qua địa bàn Nghệ An. Theo đó, thiết kế cây cầu dài hơn 640 m với 15 nhịp, bắc qua cửa biển Lạch Quèn - nơi dòng sông Mai Giang đổ ra biển. Cây cầu cũng trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc đẹp nhất tuyến với thiết kế uốn lượn ven biển.
Lạch Quèn là một trong những cửa biển có lượng tàu cá ra vào lớn nhất Nghệ An. Từ trên cầu, có thể quan sát rõ nhịp sống lao động sôi động của ngư dân, với những con tàu tấp nập vươn khơi, trở về sau mỗi chuyến biển. Phía dưới chân cầu, ngư dân cho tàu thuyền cập bến để bán hải sản, neo đậu tránh bão,….
Ngoài vai trò thúc đẩy giao thông, giao thương và phát triển kinh tế, cầu Lạch Quèn còn tạo điểm nhấn giữa không gian núi non, sông nước và làng biển thơ mộng.
Cầu Lạch Vạn cũng trên tuyến đường ven biển, bắc qua cửa biển Lạch Vạn, nối hai xã ven biển: xã Diễn Châu và xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Giữa không gian biển trời rộng lớn, cây cầu hiện lên như một đường chân trời mới, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.
Cây cầu có thiết kế có 17 nhịp, trong đó 3 nhịp đúc hẫng cân bằng và 14 nhịp dầm, với bề rộng mặt cầu 12m và chiều dài khoảng 755 m.
Còn đây là cầu Nghi Quang trên tuyến, cầu có 10 nhịp, chiều dài hơn 400 m.
Tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò sẽ tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, tăng khả năng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Dự án góp phần liên thông các đầu mối như: Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng Cửa Lò, Cảng DKC và các khu du lịch ven biển, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Ngoài ý nghĩa kinh tế, tuyến đường còn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cơ động lực lượng, ứng phó tình huống khẩn cấp. Đây cũng là trục cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch ven biển và mở rộng không gian cho các đô thị du lịch của Nghệ An.
Tác giả: Hà Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn