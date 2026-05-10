Vẻ đẹp hùng vĩ của những cây cầu trên tuyến đường nghìn tỷ ở xứ Nghệ

Đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đang trở thành một trong những công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Con đường này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông mà còn mở ra một không gian phát triển mới, tạo cú hích cho kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng ven biển xứ Nghệ. Đoạn tuyến đường ven biển đi qua Nghệ An, từ Km7 - Km76, dài gần 60km, có tổng mức đầu tư hơn 4.651 tỷ đồng. Công trình quy mô này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong việc hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn.