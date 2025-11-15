Tỉnh Nghệ An sắp có cây cầu 300 tỷ, kết nối đôi bờ tả - hữu ngạn sông Lam

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Nghệ An, cầu Đức Sơn được xây dựng tại địa bàn hai xã Vĩnh Tường và Anh Sơn. Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, thiết kế tải trọng HL-93 với bề rộng 12m, gồm 10 nhịp, mặt cầu bằng bê tông nhựa. Tổng chiều dài toàn tuyến, bao gồm đường dẫn hai đầu cầu và cầu Khe Sừng 2 trên tuyến, là hơn 3,2 km. Riêng cầu chính dài khoảng 400m, bảo đảm khả năng thông thuyền cấp IV và phục vụ phương tiện lưu thông an toàn quanh năm.

Khúc sông Lam qua xã Anh Sơn và Vĩnh Tường nơi dự kiến sẽ xây dựng cầu Đức Sơn. Ảnh: BNA

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, gồm chi phí xây dựng khoảng 225,2 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 38,1 tỷ đồng, cùng các khoản chi quản lý, tư vấn và dự phòng. Trong đó, gói thầu thi công chính áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) có giá trị hơn 240,7 tỷ đồng. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và dự kiến khởi động từ quý III/2025. Thời gian thi công ước khoảng 24-48 tháng tùy giai đoạn, tính từ khi ký hợp đồng.

Cầu Đức Sơn được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt với khu vực miền Tây Nghệ An, nơi địa hình đồi núi, hệ thống giao thông phụ thuộc nhiều vào tuyến Quốc lộ 7 và một số trục đường huyện. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo liên kết trực tiếp giữa các xã hai bên tả - hữu ngạn sông Lam, hình thành trục giao thông mới phục vụ sản xuất, dân sinh, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ và tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng với các địa phương lân cận.

Cây cầu khi hoàn thiện sẽ có ý nghĩa to lớn với sự phát triển của tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa

Dự án từng được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương từ năm 2011 giao huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư, với quy mô vốn dự kiến khoảng 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch không thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn. Đến năm 2025, dự án được đưa trở lại danh mục đầu tư công trọng điểm, phân bổ từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư xã Anh Sơn cho biết, Sở Xây dựng Nghệ An - cơ quan được giao làm chủ đầu tư đang hoàn tất các bước đầu tiên trong quy trình đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định và tiến độ đề ra. Công trình được kỳ vọng giúp địa phương bứt phá kết nối và khai thác tiềm năng phát triển mới.

Khi hoàn thành, cầu Đức Sơn không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn mở rộng không gian đô thị và tạo trục giao thương mới giữa vùng trung du - miền núi với đồng bằng xứ Nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định an sinh và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực.

