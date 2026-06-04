Đã có người Việt đầu tiên xuống tiền chốt đơn Ferrari Luce, dân tình thi nhau 'lùng sục' danh tính vị đại gia bí ẩn

Ferrari Luce vừa ra mắt toàn cầu, đại diện Ferrari Việt Nam cho biết đã có một khách hàng trong nước đặt mua mẫu xe này. Hiện tại, mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên toàn cầu vì thiết kế gây sốc.

Ferrari Việt Nam xác nhận đã có khách hàng đặt mua Luce. Ảnh: Ferrari

Theo những thông tin được công bố trước đó, Ferrari Luce dự kiến có giá khởi điểm khoảng 500.000 euro, tương đương gần 16 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Mức giá này chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa vốn là yếu tố quen thuộc trên những mẫu xe Ferrari.

Luce được phát triển như một mẫu grand tourer mang phong cách crossover với cấu hình 5 chỗ ngồi. Xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, khác biệt đáng kể so với các dòng sản phẩm hiện hành của Ferrari. Đáng chú ý, dự án này có sự tham gia của Jony Ive - nhà thiết kế từng đứng sau nhiều sản phẩm nổi tiếng của Apple như iPhone 4 hay iPod.

Thiết kế của xe gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Ferrari

Về kích thước, Ferrari Luce được cho là có chiều dài khoảng 5 mét cùng khoảng sáng gầm lớn hơn các mẫu siêu xe truyền thống. Thiết kế này giúp xe tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, tương tự cách Lamborghini đã thành công với Urus hay Porsche với Cayenne.

Luce sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất đạt mức 1.035 mã lực. Hệ thống pin và mô-tơ điện được phát triển nhằm duy trì những đặc tính vận hành vốn làm nên tên tuổi Ferrari, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe tại nhiều thị trường.

Nội thất cũng được làm theo phong cách tròn trịa. Ảnh: Ferrari

Việc đã có khách hàng Việt Nam xuống tiền đặt mua Luce khiến giới chơi xe trong nước không khỏi tò mò về danh tính chủ nhân tương lai của mẫu xe này.

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Doanh nhân này được cho là đã trở thành khách hàng VIP của Ferrari từ năm 2024. Trong bộ sưu tập xe hàng trăm chiếc của mình, ông Vũ sở hữu nhiều hơn 30 mẫu Ferrari.

Trở thành khách hàng VIP của Ferrari, ông Vũ có quyền ưu tiên đặt hàng trước các mẫu xe mới chưa được ra mắt công chúng. Ngoài ra, vị doanh nhân ngành cà phê còn có quyền chọn mua tất cả các phiên bản đặc biệt mà thương hiệu siêu xe này sẽ sản xuất trong tương lai.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thể dùng quyền khách hàng VIP để đặt mua chiếc Luce. Ảnh: ST

Bên cạnh đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) cũng là một ứng viên đáng chú ý. Đại gia phố núi từ lâu duy trì mối quan hệ gần gũi với Ferrari Việt Nam và từng nhiều lần trở thành khách hàng đầu tiên sở hữu các mẫu xe mới của thương hiệu này.

Trước đó, chiếc Ferrari F8 Tributo chính hãng đầu tiên tại Việt Nam được bàn giao cho Cường Đô la. Ngoài ra, chiếc Ferrari SF90 Spider đầu tiên tại Việt Nam được đăng ký biển trắng cũng thuộc sở hữu của doanh nhân này.

Cường Đô la cũng là fan cứng của hãng xe "Ngựa Chồm". Ảnh: FBNV

Dù vậy, danh tính khách hàng đặt mua Ferrari Luce hiện vẫn chưa được tiết lộ. Trong bối cảnh số lượng xe Ferrari tại Việt Nam ngày càng tăng và nhóm khách hàng siêu sang liên tục mở rộng, khả năng xuất hiện thêm những chủ nhân mới ngoài các gương mặt quen thuộc cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn