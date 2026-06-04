Giá sách giáo khoa khoảng 155.000-300.000 đồng mỗi bộ

Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào cuối tháng 5, giá từng cuốn thuộc bộ sách dùng chung "Kết nối tri thức với cuộc sống" giảm nhẹ. Giá cả bộ giảm phần lớn nhờ giá sách tiếng Anh giảm.

Ví dụ, giá sách lớp 1 năm học trước là 189.900 đồng thì năm nay là 157.000 đồng. Trong đó, riêng sách tiếng Anh từ 42.000 xuống còn 20.500 đồng.

Với cấp THPT, giá cả bộ không cố định, do phụ thuộc vào 4 môn và 3 chuyên đề lựa chọn của học sinh. Theo tính toán tương đối, giá sách cấp học này cũng giảm khoảng 50.000 đồng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết việc giảm giá sách là nhờ tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông.

Mức giảm với sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 như sau (đơn vị: nghìn đồng):

Năm học 2026-2027, cả nước quay trở lại dùng một bộ sách giáo khoa chung, sau 5 năm thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách.

Bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được lựa chọn nhờ đáp ứng đầy đủ và "nổi trội hơn cả", theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà chức trách cũng nhìn nhận khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng với bộ sách này là cao nhất.

Ngoài ra, Bộ dự kiến học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030, theo hình thức mượn từ thư viện trường, phải trả khi dùng xong, đền nếu làm hỏng.

Sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Ảnh: Hoàng Giang

Tác giả: Dương Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net