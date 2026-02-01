Hành khách khỏa thân, gây hỗn loạn trên chuyến bay từ Việt Nam sang Thái Lan

Một công dân Nga có dấu hiệu say rượu và gây rối nghiêm trọng trên chuyến bay từ Nha Trang đến Bangkok - Ảnh: KHAOSOD

Báo Khaosod ngày 31-1 đưa tin cho biết các nhà chức trách Thái Lan đã từ chối cho nhập cảnh đối với một công dân Nga, do có hành vi gây rối nghiêm trọng trên chuyến bay từ Nha Trang (Việt Nam) đến Bangkok.

Theo truyền thông quốc tế và lời kể của các hành khách, người đàn ông 41 tuổi này đã có nhiều biểu hiện bất thường trong suốt chuyến bay.

Đối tượng bị cáo buộc cởi bỏ quần áo, liên tục chạy ra vào nhà vệ sinh, to tiếng với tiếp viên hàng không và thậm chí yêu cầu mở cửa máy bay khi đang ở độ cao hành trình.

Ngoài ra người này còn la hét, chửi bới bằng tiếng Nga và có dấu hiệu say rượu.

Cơ quan Cảng hàng không Thái Lan phối hợp với lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh tại sân bay Don Mueang xác nhận người đàn ông nói trên nhập cảnh Thái Lan trên chuyến bay FD647 của Hãng Thai AirAsia, khởi hành từ Việt Nam vào ngày 29-1.

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng ghi nhận người này đang trong tình trạng say xỉn nặng, nói năng không rõ ràng và không thể trình bày mục đích nhập cảnh một cách thuyết phục.

Bên cạnh đó, ông ta cũng không xuất trình được bằng chứng về khả năng tài chính theo quy định của pháp luật Thái Lan.

Nhà chức trách cho biết người đàn ông này thuộc diện "đối tượng bị cấm nhập cảnh" theo Luật Nhập cư Thái Lan năm 1979, nên đã quyết định từ chối cho phép nhập cảnh.

Sau đó người này bị trục xuất trên chuyến bay FD646 vào lúc 7h55 ngày 31-1 (giờ địa phương), theo xác nhận từ các quan chức Thái Lan.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ