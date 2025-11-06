Kendall Jenner bán khỏa thân

Theo Page Six, Kendall Jenner gây xôn xao khi kỷ niệm sinh nhật tuổi 30 bằng loạt ảnh táo bạo. Ngôi sao Keeping Up With the Kardashians khoe những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng trên bãi biển.

Người mẫu sinh năm 1995 khoe lưng trần trong một tấm hình chụp quay lưng về phía ống kính. Ở một bức ảnh khác, cô selfie trước gương, lấy tay che vòng một. Kendall cũng chia sẻ nhiều bức ảnh bikini khác, khoe vóc dáng bốc lửa. Người đẹp vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc vui đùa cùng em gái Kylie Jenner và nhiều bạn bè thân thiết trong dịp sinh nhật đặc biệt.

Kendall khoe ảnh táo bạo. Ảnh: IGNV.

Loạt ảnh táo bạo này được Kendall đăng tải không lâu sau bữa tiệc sinh nhật bên bờ biển hôm 3/11, có sự góp mặt của mẹ cô, các chị em Kim Kardashian, Khloé, Kylie, cùng vợ chồng Hailey -Justin Bieber và Justine Skye.

Kim Kardashian cũng chia sẻ loạt ảnh trong đêm tiệc và gửi lời chúc mừng tới em gái: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của em. Mong tình yêu và niềm vui sẽ đến với em, giống như cách em luôn lan tỏa chúng đến cho mọi người. Chị yêu em rất nhiều”.

Kendall trước đó từng úp mở việc giải nghệ, tập trung cho công việc thiết kế. Ảnh: IGNV.

Kendall Jenner sinh năm 1995 là một siêu mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế. Cô là thành viên của gia đình Kardashian-Jenner, được biết đến rộng rãi nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và sự nghiệp người mẫu thành công.

Năm 2017, Jenner trở thành người mẫu được trả lương cao nhất thế giới với 22 triệu USD , vượt qua Gisele Bündchen. Cô cũng là đại sứ thương hiệu hoặc hợp tác quảng cáo với rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng như Estée Lauder, Tommy Hilfiger, Calvin Klein… Cách đây không lâu, Kendall từng gây xôn xao khi úp mở việc giải nghệ để tập trung cho công việc thiết kế.

Tác giả: Tử Khiêu

Nguồn tin: znews.vn