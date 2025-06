Sử dụng điện thoại gắn ở đầu xe máy khi tham gia giao thông có vi phạm luật?

Ngày nay khi công nghệ ngày càng phát triển, việc sử dụng điện thoại hàng ngày đã trở thành một thói quen của nhiều người. Hành vi lái xe máy sử dụng điện thoại là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, tính mạng bản thân và người khác.

Khi tham gia giao thông sử dụng điện thoại sẽ làm giảm khả năng phản ứng, người điều khiển xe khó xử lý kịp các tình huống nguy hiểm như người băng qua đường, xe phanh gấp phía trước,...vì mắt và tay đang bận để ý vào điện thoại. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại khi lái xe tăng gấp 4–5 lần.

Bên cạnh đó, hành vi này thể hiện sự thiếu tôn trọng luật pháp và coi thường sự an toàn của bản thân cũng như những người khác. Thực tế đã có không ít vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra do tài xế công nghệ mất tập trung quan sát khi sử dụng điện thoại để tìm địa điểm đón, trả khách cũng như giao hàng.

Việc sử dụng điện thoại gắn trên xe máy để dùng tay sử dụng bản đồ, tra định vị, hay bất kỳ việc nào khác trong quá trình điều khiển xe, đều là vi phạm luật giao thông đường bộ. Việc này sẽ bị xử phạt, đặc biệt nếu gây ra tai nạn giao thông.

Ảnh minh họa: KT

Khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về việc gắn điện thoại trên xe máy, sử dụng điện thoại di động khi đi xe máy như sau:

Cấm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Đồng thời pháp luật cũng quy định, người điều khiển phương tiện giao thông không được sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi đang điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, trường hợp cá nhân gắn điện thoại lên giá đỡ xe máy để xem Google Maps mà không dùng tay cầm và thao tác với điện thoại trong quá trình điều khiển xe, thì không vi phạm quy định nêu trên.

Theo điểm đ khoản 4 Điều 7 và điểm b khoản 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về lỗi sử dụng điện thoại khi đi xe máy kể từ 1/1/2025 như sau:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này. Mức phạt:

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe

Tài xế cần lưu ý rằng, kể cả khi không trực tiếp dùng tay cầm điện thoại nhưng việc tập trung vào màn hình điện thoại vẫn làm giảm khả năng quan sát và phản xạ của người lái, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Nếu cần xem bản đồ, tra định vị, hoặc sử dụng điện thoại, người lái nên dừng lại, đỗ xe vào vỉa hè và đảm bảo không gây nguy hiểm cho người khác tham gia giao thông.

Để đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật, tài xế nên: Sử dụng tai nghe không dây hoặc thiết bị rảnh tay khi cần nghe điện thoại. Tránh xem video hoặc sử dụng các ứng dụng giải trí khi đang lái xe.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV