Vận động đối tượng truy nã đầu thú sau khi dùng hung khí chém nhau

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tx. Cửa Lò vừa vận động đầu thú thành công đối tượng Trần Duy Trung (SN 2001), trú tại xóm 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Trần Duy Trung tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, vào khoảng 1h5 ngày 28/6/2023, tại khu vực trước quán Bar Sky Club trên đường Mai Thúc Loan thuộc khối Vĩnh Tân, phường Nghi Hương, Tx. Cửa Lò xảy ra sự việc mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến xô xát, sử dụng hung khí rượt đuổi đánh, chém nhau. Hậu quả, một đối tượng liên quan bị thương và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã khởi tố bị can đối với Trần Duy Trung về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt bị can đối với Trần Duy Trung để tạm giam và được Viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn.

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, xác minh đối với Trần Duy Trung, tuy nhiên bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân. Đến ngày 2/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tx. Cửa Lò đã ra quyết định truy nã đối với Trần Duy Trung.

Sau một thời gian kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần tìm theo dấu vết và thông qua các nguồn tin, Công an Tx. Cửa Lò đã xác định được thông tin về Trần Duy Trung đang lẩn trốn tại nước ngoài.

Thông qua mạng xã hội, Công an Tx. Cửa Lò phân tích, vận động đối tượng sớm ra đầu thú. Sau khi được Công an Tx. Cửa Lò và gia đình kiên trì vận động, đối tượng Trần Duy Trung đã dần nhận thức được vấn đề, hiểu được những sai phạm gây ra và con đường tốt nhất đối với bản thân là trở về nước đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 4/1/2024, Trần Duy Trung đã đến Công an Tx. Cửa Lò đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tx. Cửa Lò đã làm các thủ tục tiếp nhận người bị truy nã ra đầu thú, đồng thời tiến hành tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn