Vẫn còn 2 bản tại Nghệ An bị chia cắt

Nguồn tin: vtv.vn
Tại tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này vẫn còn 2 bản Na Ngân và Na Kho của xã Nga My bị chia cắt sau mưa lũ. Núi sạt lở, đường giao thông bị chia cắt, thời gian cô lập kéo dài hàng chục ngày khiến nhiều hộ dân đối mặt nguy cơ thiếu lương thực.
Nguồn tin: vtv.vn
