Nghệ An: Vận chuyển lương thực tiếp tế nhân dân ở bản làng bị chia cắt

Các lực lượng vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm từ xe tải xuống.

Trong đợt mưa lũ đầu tháng 10-2025, trên địa bàn xã Nga My bất ngờ xảy ra lũ ống khiến 53 ngôi nhà bị ngập sâu, hư hại, trong đó có 3 gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản. Cùng với đó, một số tuyến đường nối trung tâm xã với các bản làng bị sạt lở đất, đá nghiêm trọng, gây chia cắt tạm thời. Trong đó, đáng chú ý như bản Na Ngân, nằm cách xa trung tâm xã khoảng 24km, có 153 hộ dân/ 730 nhân khẩu là đồng bào Thái sinh sống đang bị cô lập. Cùng với đó, hệ thống điện lưới bị hư hỏng nặng, thông tin liên lạc gián đoạn.

Sử dụng xe máy để cố gắng vận chuyển xa hơn.

Ngay sau khi mưa lũ giảm, UBND xã Nga My đã thành lập tổ công tác do đồng chí Lương Tuấn Dũng, Phó chủ tịch làm trưởng đoàn cắt rừng về với nhân dân. Theo thông tin từ tổ công tác, mưa lũ làm cho 1 hộ dân ở bản Na Ngân bị cuốn trôi nhà ở, 5 gia đình khác bị đất đá sạt lở khiến nhà bị hư hỏng.

Một điều đáng lo lắng là, phần lớn diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân đều bị thiệt hại nặng nề. Trước tình hình thực tế, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chủ yếu là dân quân, đoàn viên thanh niên vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào bản Na Ngân để hỗ trợ bà con bảo đảm cuộc sống trước mắt.

Khi gặp điểm sạt lở, các lực lượng bắt đầu vác gạo, thực phẩm đi bộ.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, các lực lượng đã chất hàng hóa, nhu yếu phẩm lên xe tải, xe máy vận chuyển vào sâu nhất có thể. Khi đến đoạn đường bị sạt lở, các phương tiện không thể di chuyển được nữa, dân quân và người dân sẽ đi bộ vác qua. Trong đó, có những điểm sạt lở rất nguy hiểm, buộc mọi người phải rất cẩn thận, mất nhiều thời gian mới vượt qua được. Cùng thời điểm, người dân bản Na Ngân cũng đi xe máy ngược ra phái trung tâm xã để đón, chuyển nhu yếu phẩm cần thiết về phục vụ cuộc sống.

Nhiều đoạn sạt lở nguy hiểm buộc mọi người phải rất cẩn thận để vượt qua.

Đồng chí Lương Văn Lém, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nga My cho biết: “Ban đầu chúng tôi tổ chức lực lượng gồm 18 người gồm dân quân và đoàn viên thanh niên nhưng một số người dân sinh sống ở trung tâm xã biết được việc làm của chính quyền triển khai cũng tự nguyện tham gia. Bằng sự nỗ lực của mọi người, một số lượng gạo, nhu yếu phẩm cần thiết khá lớn đã được vận chuyển vào bản Na Ngân để phục vụ bà con”.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn