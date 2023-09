Vác ống thép qua đường, 2 người đàn ông quật ngã cô gái

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Trong clip, có hai người đàn ông đang khiêng một ống thép dài 5 mét qua đường. Cùng lúc này, một cô gái điều khiển xe máy đi tới. Cú va chạm xảy ra khiến người này ngã xuống đường.

Các cuộc điều tra cho thấy, bộ đôi này không di chuyển trên phần đường dành cho người đi bộ và cách xử lý bất thường của họ đã gây ra rủi ro.

Người đi xe máy, cô Zhong, bị thương ở mặt và cổ nhưng do đội mũ bảo hiểm nên cô đã tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Hai người đàn ông phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn