Va chạm liên hoàn trên cao tốc khiến 17 người thương vong

Cảnh sát cho biết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc Mumbai-Nashik ở làng Shahapur, quận Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ, vào ngày 15/1.

Cụ thể, một chiếc xe tải tempo đang di chuyển theo hướng từ Nashik đến Mumbai thì bất ngờ mất kiểm soát, đâm vào dải phân cách. Chiếc xe sau đó lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào 3 phương tiện khác, bao gồm một chiếc xe buýt đang dừng đỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cảnh sát địa phương đã đến hiện trường. Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, họ đã đưa những người bị thương đến bệnh viện gần đó.

Được biết, vụ va chạm khiến 3 hành khách thiệt mạng, 14 người khác bị thương.

Những người tử vong bao gồm hai phụ nữ và một người đàn ông. Trong số 14 người bị thương, 8 người bị thương nghiêm trọng

Sau vụ việc, giao thông trên đường cao tốc bị gián đoạn. Hiện tại, cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc.

