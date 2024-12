4 xe tải va chạm liên hoàn rồi bốc cháy, 2 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát cho biết hai người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn ở quận Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, vào sáng sớm 26/12.

Bốn chiếc xe tải đã gặp nạn vào khoảng 2h sáng trên Quốc lộ 47 gần làng Bagodara, cách trụ sở huyện khoảng 50 km.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cảnh sát trưởng Om Prakash Jat cho biết hai người trên chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn đã tử vong tại chỗ. Hai người trên những chiếc xe tải khác bị thương và đã được đưa vào bệnh viện gần đó.

"Tài xế xe tải Eicher chở quần áo đến từ Rajkot đã mất lái và chiếc xe đã đâm vào hai xe tải khác ở làn đường ngược chiều sau khi lao qua dải phân cách. Chiếc xe chở xi măng sau đó đã đâm vào ba xe tải", viên chức cảnh sát cho biết.

Ông Jat cho biết ngay sau vụ tai nạn, một đám cháy đã bùng phát và lan nhanh. Ba chiếc xe tải đã bị thiêu rụi trong vụ cháy trong khi xe chở xi măng vẫn an toàn. Tài xế của chiếc xe tải đầu tiên và một người khác đi trên xe đã thiệt mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn