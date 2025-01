100 ô tô va chạm liên hoàn trên đường cao tốc, 20 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, các phương tiện va chạm với những chiếc ô tô đang dừng trên xa lộ Astana-Petropavlovsk, Kazakhstanvào ngày 3/1.

Một đoạn clip khác cho thấy hàng loạt xe bị va chạm với phần đầu xe bị hư hỏng và kính chắn gió vỡ tan trong điều kiện giống như bão tuyết. Nhiều người bị sốc khi vụ va chạm xảy ra.

Hiện trường vụ va chạm.

Bộ Y tế Kazakhstan đưa tin rằng 20 người, bao gồm 11 trẻ em, đã bị thương trong vụ việc. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Các nhà chức trách cho rằng vụ va chạm này là do tài xế không giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ giới hạn tốc độ mặc dù tầm nhìn kém do sương mù và điều kiện băng giá.

Ít nhất 24 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đã được kéo đi, trong khi 30 phương tiện đã tự rời khỏi hiện trường mà không cần hỗ trợ.

