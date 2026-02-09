Ba loại trà quen thuộc giúp giữ ấm và hạn chế tích mỡ bụng mùa lạnh

Trà gừng mật ong

Trà gừng mật ong là thức uống quen thuộc trong những ngày lạnh nhờ khả năng làm ấm cơ thể rõ rệt. Gừng chứa các hợp chất hoạt tính giúp kích thích sinh nhiệt, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hao năng lượng và thúc đẩy trao đổi chất. Khi thân nhiệt được duy trì ổn định, cơ thể có xu hướng chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn.

Ngoài tác dụng giữ ấm, trà gừng còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, chướng hơi - những yếu tố khiến vòng bụng trông lớn hơn dù lượng mỡ không tăng đáng kể. Việc cải thiện hoạt động của đường ruột giúp giảm tích tụ khí và cặn dư thừa trong hệ tiêu hóa.

Mật ong được bổ sung với lượng vừa phải giúp tạo vị ngọt dịu, đồng thời hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt. Khi sử dụng hợp lý, mật ong cung cấp năng lượng nhanh mà không gây tăng đường huyết đột ngột, từ đó góp phần kiểm soát lượng calo nạp vào trong ngày.

Để phát huy hiệu quả, trà gừng mật ong nên được uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Việc pha quá đặc hoặc dùng nhiều mật ong có thể khiến lượng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu, làm giảm tác dụng kiểm soát cân nặng.

Trà hoa cúc và kỷ tử

Khác với tính ấm mạnh của trà gừng, trà hoa cúc và kỷ tử mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với những người thường xuyên căng thẳng hoặc khó ngủ trong mùa đông. Giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, bởi thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu có thể làm rối loạn chuyển hóa và gia tăng cảm giác thèm ăn.

Hoa cúc được biết đến với tác dụng thư giãn, giúp làm dịu hệ thần kinh và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi ngủ đủ và sâu, các hormone liên quan đến cảm giác đói và no có xu hướng ổn định hơn, giúp hạn chế tình trạng ăn khuya hoặc ăn quá mức.

Kỷ tử là nguyên liệu thường dùng trong các loại trà dưỡng sinh nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên. Sử dụng kỷ tử với lượng phù hợp có thể hỗ trợ chức năng gan và tiêu hóa, từ đó góp phần cải thiện quá trình xử lý chất béo trong cơ thể. Khi kết hợp với hoa cúc, loại trà này dễ uống, không gây kích thích và thích hợp dùng vào buổi tối.

Uống một tách trà hoa cúc kỷ tử trước khi ngủ khoảng 30-60 phút có thể giúp cơ thể thư giãn, giữ ấm nhẹ và tạo điều kiện cho quá trình phục hồi tự nhiên diễn ra hiệu quả hơn.

Trà vỏ quýt và quế chi

Trà vỏ quýt khô kết hợp với quế chi là thức uống truyền thống thường được sử dụng trong mùa lạnh. Vỏ quýt sau khi phơi hoặc sấy khô có mùi thơm đặc trưng, giúp kích thích tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, thức ăn được xử lý hiệu quả hơn, từ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Quế chi có tính ấm, giúp tăng lưu thông máu và tạo cảm giác ấm áp từ bên trong. Việc giữ ấm cơ thể đều đặn trong mùa đông giúp hạn chế xu hướng tích trữ năng lượng quá mức. Bên cạnh đó, quế còn hỗ trợ ổn định đường huyết, yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát cảm giác thèm ăn và mỡ bụng.

Sự kết hợp giữa vỏ quýt và quế chi tạo nên loại trà có hương vị dễ chịu, thích hợp dùng sau bữa ăn để giảm cảm giác nặng bụng và hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, nên pha trà với lượng vừa phải và tránh uống quá muộn nếu cơ thể nhạy cảm với đồ uống có tính ấm mạnh.

Uống trà đúng cách để đạt hiệu quả

3 loại trà mùa đông trên có thể trở thành thói quen đơn giản nhưng hữu ích trong những ngày thời tiết lạnh. Trà gừng mật ong giúp sinh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa, trà hoa cúc kỷ tử góp phần cải thiện giấc ngủ và cân bằng chuyển hóa, trong khi trà trần bì quế chi hỗ trợ đường ruột và giữ ấm cơ thể.

Dù vậy, việc uống trà chỉ phát huy tác dụng khi được kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, vận động đều đặn và sinh hoạt khoa học.

