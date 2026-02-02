74 tuổi mà trẻ khỏe như thanh niên nhờ 1 loại trái cây duy nhất

Trong khi hầu hết chúng ta chấp nhận những dấu hiệu lão hóa nhìn thấy được là điều không thể tránh khỏi, thì một phụ nữ lại trở thành hiện tượng mạng khi đi ngược lại quy luật đó. Vẻ ngoài trẻ trung của bà không đến từ các thủ thuật thẩm mỹ hay những sản phẩm đắt tiền, mà từ một loại trái cây duy nhất — thứ luôn có mặt trong chế độ ăn uống hằng ngày của bà.

Đầu bếp Babette Davis, 74 tuổi, đã xuất hiện trên kênh TikTok @intrinsicsecrets, tiết lộ chế độ ăn uống hằng ngày giúp bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Sự chia sẻ bất ngờ này đã làm dấy lên sự tò mò về sức mạnh tiềm tàng của những lựa chọn thực phẩm quen thuộc.

Đầu bếp Babette cho biết: “Tôi hứa với bạn, kiến thức chính là sức mạnh. Để hiểu tôi với tư cách là một con người, một phần của loài người, và hiểu tôi nên đưa gì vào cơ thể mình.”

Bí quyết giúp bà giữ được vẻ ngoài thách thức tuổi tác, theo lời bà tiết lộ, là: “Nếu đang là mùa dưa hấu và tôi đang đói, tôi sẽ ăn thứ này, tôi có thể ăn hết cả một quả dưa hấu. Đó là cách tôi bắt đầu ngày mới.”

Người dẫn chương trình trong video nói thêm: “Tôi đã ở cạnh Đầu bếp Babette vài ngày nay và bà ấy tràn đầy năng lượng — điều đó không hề nói quá. Bà ấy nói được, làm được. Tôi muốn được như vậy, mạnh mẽ đến mức, thật sự giống như đang ở cạnh một người 25 tuổi.”

Tác dụng của dưa hấu

Theo các chuyên gia làm đẹp tại Olivia Clinic, dưa hấu chứa rất nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ nổi tiếng với khả năng bảo vệ làn da.

Lycopene giúp làm chậm quá trình phân hủy collagen, thúc đẩy độ săn chắc và đàn hồi của da khi chúng ta lớn tuổi. Nó cũng chống lại các gốc tự do — nguyên nhân gây stress oxy hóa và những dấu hiệu lão hóa sớm.

Ngoài ra, lycopene còn hỗ trợ phục hồi các tế bào da bị tổn thương, đồng thời kích thích sự hình thành tế bào mới, giúp duy trì bề mặt da mịn màng và vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Dưa hấu đặc biệt hiệu quả trong việc tăng cường độ ẩm cho da nhờ hàm lượng nước ấn tượng, lên tới khoảng 92%.

Các chuyên gia sức khỏe cho biết thêm: “Một bát dưa hấu cho bữa sáng là cách tuyệt vời nhất để cung cấp nước và cảm giác sảng khoái cho ngày mới. Việc thoa dưa hấu lên da cũng giúp làn da được hồi sinh tức thì, trông căng bóng và tươi mới.”

Họ tiếp tục: “Lượng vitamin C dồi dào trong dưa hấu giúp làn da sáng khỏe, đều màu. Nó làm giảm sự xuất hiện của đốm nâu và tình trạng tăng sắc tố, đồng thời chống lại hiện tượng sạm da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.”

Đối với những người không thích ăn dưa hấu, vẫn có những phương pháp thay thế để tận dụng lợi ích của loại trái cây này cho làn da.

Các chuyên gia làm đẹp gợi ý sử dụng toner chiết xuất từ dưa hấu, tẩy tế bào chết, kem dưỡng ẩm và miếng đắp mắt làm mát có thành phần từ dưa hấu.

