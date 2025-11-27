Uống nước vào 7 thời điểm “vàng” này thành “thuốc bổ tự nhiên” ít người biết

Sau khi thức dậy vào buổi sáng

Thời điểm quan trọng nhất để uống nước là ngay sau khi thức dậy. Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể đang ở trạng thái mất nước nhẹ. Uống 1 ly nước ấm vào lúc này giúp bù đắp lượng nước đã mất, kích thích hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của gan và thận, giúp cơ thể khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng.

Trước bữa ăn

Uống một ly nước khoảng 30 phút trước bữa ăn chính sẽ mang lại lợi ích kép. Thứ nhất, nó giúp kích thích tiết dịch vị và chuẩn bị hệ tiêu hóa để hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Thứ hai, đối với những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng, nước tạo cảm giác no, giúp bạn giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa ăn, từ đó hỗ trợ quản lý calo hiệu quả.

Vào giữa buổi sáng

Giữa buổi sáng thường là lúc bạn cảm thấy suy giảm năng lượng và khó tập trung do công việc căng thẳng. Uống nước vào thời điểm này giúp duy trì độ ẩm cho não bộ, ngăn ngừa mệt mỏi và đau đầu do mất nước nhẹ. Đây cũng là lúc thận cần nước để tăng cường hoạt động lọc và đào thải các chất thải tích tụ sau bữa sáng.

Sau giấc ngủ trưa ngắn

Sau khi nghỉ trưa hoặc nghỉ giải lao buổi chiều, cơ thể dễ rơi vào trạng thái lờ đờ, uể oải. Uống một ly nước lúc này có tác dụng làm tỉnh táo tinh thần tức thì, chống lại cơn buồn ngủ và cung cấp năng lượng để bạn tiếp tục buổi làm việc chiều hiệu quả. Việc này còn giúp hỗ trợ tiêu hóa nốt phần thức ăn của bữa trưa.

Trước khi tập thể dục

Việc chuẩn bị đủ nước trước khi tập luyện là cần thiết để tăng cường sức bền và bảo vệ cơ thể. Uống nước khoảng 30 phút trước khi vận động giúp bôi trơn các khớp, ngăn ngừa chuột rút và đảm bảo cơ thể có đủ chất lỏng để ra mồ hôi, từ đó điều hòa nhiệt độ cơ thể một cách hiệu quả nhất trong suốt quá trình tập.

Sau khi tập thể dục

Sau khi tập luyện hoặc vận động mạnh, cơ thể mất một lượng đáng kể nước và điện giải qua mồ hôi. Bổ sung nước ngay sau đó là điều bắt buộc để bù lại lượng chất lỏng đã mất, giúp cơ thể không bị kiệt sức. Ngoài ra, việc này còn hỗ trợ phục hồi cơ bắp và loại bỏ các chất thải trao đổi chất như axit lactic khỏi hệ thống cơ.

Trước khi đi ngủ

Uống một ngụm nước nhỏ khoảng một giờ trước khi đi ngủ được cho là có lợi cho tuần hoàn máu. Nó giúp giữ cho máu không bị đặc quá mức, hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ có thể xảy ra vào ban đêm. Tuy nhiên, chỉ nên uống một lượng nhỏ và tránh uống ngay sát giờ ngủ để tránh việc phải thức dậy đi tiểu làm gián đoạn giấc ngủ.

