Uống nước lọc tốt nhưng biết thêm thứ này vào, sức khỏe còn “thăng hoa” gấp bội

Bác sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia tiêu hóa tại California, Mỹ, người từng được đào tạo tại Đại học Harvard chi biết nước lọc là loại đồ uống không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Việc uống đủ nước cũng đặc biệt quan trọng cho sức khỏe. Nhưng thực tế, không phải ai cũng duy trì được thói quen uống đủ nước.

Để giúp mọi người duy trì thói quen uống đủ nước, bác sĩ Sethi đã gợi ý mọi người thêm một loại trái cây vào nước lọc. Loại trái cây được nhắc tới chính là chanh - loại quả quen thuộc với hầu hết tất cả gia đình. Theo chuyên gia, thêm chanh vào nước lọc có thể giúp lợi ích tăng lên gấp bội.

Ảnh minh họa: Istock

Tăng cường hydrat hóa

Bác sĩ Sethi chia sẻ, thêm chanh vào nước lọc giúp tăng thêm hương vị và giúp nước lọc hấp dẫn hơn đối với mọi người. Ngoài ra, các dưỡng chất có trong chanh cũng giúp hỗ trợ tiêu hoá, bổ sung năng lượng cho cơ thể và giúp tăng sự tập trung hơn.

Theo chuyên gia, khoảng 75% người trưởng thành không uống đủ nước và có thể gặp tình trạng mất nước. Và việc thêm chanh vào nước lọc có thể khiến nước lọc bớt nhàm chán và giúp mọi người tiêu thụ loại nước này nhiều hơn

Bổ sung vitamin C cho cơ thể

Bác sĩ Sethi cho biết chanh là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên tuyệt vời. Một quả chanh chứa khoảng 35mg vitamin C, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu hàng ngày của người trưởng thành. Bác sĩ tiết lộ việc bổ sung vitamin C có thể hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể.

Ngoài ra, vitamin C cũng tham gia vào quá trình phát triển và sửa chữa mô trong cơ thể, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Vitamin C cũng giúp hấp thụ sắt, giúp cơ thể sản xuất collagen và cải thiện sức khỏe làn da.

Hỗ trợ tiêu hóa

Như bác sĩ Sethi đã đề cập trước đó, việc thêm một quả chanh vào lượng nước uống hàng ngày cũng có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa nói chung. Độ axit nhẹ trong nước chanh có thể kích thích dịch vị dạ dày và dịch mật, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hoá thức ăn diễn ra hiệu quả hơn. Một số bệnh nhân của ông cũng cho biết rằng họ khả năng tiêu hóa thức ăn dường như cải thiện hơn nếu họ uống nước chanh trước bữa ăn.

Làm dịu triệu chứng của cảm lạnh

Bác sĩ Sethi cho biết uống nước chanh ấm thêm mật ong có thể mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt là khi bạn bị cảm lạnh hoặc cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, vitamin C sẽ bắt đầu bị phân hủy nếu nhiệt độ trên 70 độ C, do đó, mọi người nên để nước nóng nguội bớt trước khi cho chanh vào để nước chanh phát huy tác dụng.

Uống nước lọc thêm chanh mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, bác sĩ Saurabh Sethi cho biết mọi người nên lắng nghe cơ thể và sử dụng loại nước này đúng cách để phát huy tối đa hiệu quả.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn