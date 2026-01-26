Uống nước chanh kiểu này tốt cho sức khỏe chẳng kém dùng thuốc bố ít người biết

Thời điểm "vàng" để uống nước chanh trong ngày

Thời điểm tốt nhất để uống nước chanh là vào buổi sáng, sau khi thức dậy khoảng 30 phút và trước khi ăn sáng. Lúc này, dạ dày đang trống rỗng, nước chanh sẽ giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, rửa trôi các độc tố còn sót lại từ đêm hôm trước và khởi động quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, nếu bạn có tiền sử đau dạ dày, hãy ăn nhẹ một chút hoặc pha loãng nước chanh hơn bình thường để tránh kích ứng niêm mạc.

Sử dụng nước ấm thay vì nước quá nóng hoặc quá lạnh

Nhiều người có thói quen pha chanh với nước sôi, nhưng nhiệt độ quá cao sẽ làm phá hủy các vitamin C và enzyme có lợi trong chanh. Ngược lại, nước quá lạnh có thể gây sốc cho hệ tiêu hóa và làm chậm quá trình trao đổi chất. Nhiệt độ lý tưởng nhất là nước ấm khoảng 30°C - 40°C (tương đương nhiệt độ cơ thể). Nước ấm giúp chanh hòa tan tốt nhất và hỗ trợ quá trình thải độc qua da và thận hiệu quả hơn.

Uống nước chăn đúng cách giúp tối ưu lợi ích sức khỏe. (Ảnh: VietNamNet)

Đừng bỏ qua phần vỏ chanh quý giá

Sai lầm phổ biến nhất khi uống nước chanh là chỉ vắt lấy nước cốt và bỏ vỏ. Thực tế, vỏ chanh chứa hàm lượng tinh dầu và các hợp chất chống oxy hóa (như flavonoid) cao gấp nhiều lần so với nước cốt. Để tận dụng tối đa, bạn nên rửa sạch chanh, thái lát mỏng cả vỏ hoặc bào một ít vỏ chanh vào ly nước. Tinh dầu từ vỏ không chỉ tạo mùi thơm thư giãn mà còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân.

Pha loãng đúng tỷ lệ để bảo vệ dạ dày và men răng

Nước chanh quá đặc chứa nhiều axit citric, có thể làm mòn men răng và gây ợ chua. Tỷ lệ lý tưởng cho một người khỏe mạnh là nửa quả chanh pha với khoảng 500ml nước. Để bảo vệ răng, bạn nên sử dụng ống hút khi uống để hạn chế axit tiếp xúc trực tiếp với bề mặt răng, hoặc súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống. Việc pha loãng đúng cách giúp cơ thể hấp thụ Vitamin C từ từ mà không gây áp lực cho hệ bài tiết.

Kết hợp với mật ong để tăng gấp đôi hiệu quả

Pha nước chanh ấm cùng một thìa mật ong nguyên chất là "công thức kinh điển" cho sức khỏe. Mật ong có tính kháng khuẩn mạnh, khi kết hợp với Vitamin C trong chanh sẽ tạo thành bộ đôi tăng cường miễn dịch tuyệt vời, giúp làm dịu cổ họng và giảm ho. Ngoài ra, hỗn hợp này còn giúp ổn định năng lượng vào buổi sáng, thay thế tốt cho các loại đồ uống chứa caffeine mà vẫn giúp tinh thần tỉnh táo, sảng khoái.

Không nên uống quá nhiều trong một ngày

Dù tốt đến đâu, việc lạm dụng nước chanh cũng có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn như đi tiểu nhiều lần gây mất nước, hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Các chuyên gia khuyến nghị bạn chỉ nên uống từ 1 đến 2 ly nước chanh mỗi ngày. Hãy lắng nghe cơ thể, nếu thấy có dấu hiệu xót ruột hoặc khó chịu, bạn nên điều chỉnh giảm lượng nước cốt chanh xuống.

Lựa chọn chanh tươi và bảo quản đúng cách

Để có một ly nước chanh chất lượng, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng. Bạn nên chọn những quả chanh có vỏ mỏng, cầm nặng tay và có mùi thơm tự nhiên. Tránh sử dụng chanh đã để quá lâu trong tủ lạnh khiến vỏ bị héo và mất nước. Trước khi cắt, hãy lăn nhẹ quả chanh trên mặt bàn để các tế bào nước vỡ ra, giúp bạn vắt được nhiều nước cốt hơn và giải phóng tinh dầu từ vỏ.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV