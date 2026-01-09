Uống nước chanh muối ấm buổi sáng: Giảm cân đúng cách hay chỉ là trào lưu?

Uống nước chanh muối ấm thế nào cho đúng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước chanh ấm có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa và tiêu hóa nếu được pha đúng tỷ lệ và uống vào thời điểm phù hợp.

Cụ thể, mỗi buổi sáng chỉ nên sử dụng khoảng 200-250 ml nước ấm, ở nhiệt độ vừa phải, không quá nóng. Vắt nửa quả chanh tươi vào cốc nước, thêm một lượng muối rất nhỏ, khoảng 1/8 thìa cà phê, khuấy đều rồi sử dụng. Việc pha quá đậm hoặc cho nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ kích ứng dạ dày và mất cân bằng điện giải.

Uống nước chanh muối ấm buổi sáng được nhiều người áp dụng để hỗ trợ giảm cân và tiêu hóa

Thời điểm uống thích hợp là sau khi thức dậy khoảng 10-15 phút, khi cơ thể bắt đầu khởi động các hoạt động chuyển hóa. Nên uống chậm, từng ngụm nhỏ để dạ dày có thời gian thích nghi, tránh uống quá nhanh hoặc uống dồn trong một lần.

Sau khi uống nước chanh muối ấm, nên chờ khoảng 20-30 phút rồi mới ăn sáng. Khoảng thời gian này giúp dạ dày ổn định quá trình tiết dịch tiêu hóa, hạn chế cảm giác cồn cào hoặc khó chịu.

Những ai cần thận trọng khi áp dụng?

Không phải ai cũng phù hợp với thói quen uống nước chanh muối ấm khi bụng đói. Người mắc viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hoặc thường xuyên đau vùng thượng vị cần đặc biệt cẩn trọng. Acid citric trong chanh có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm các triệu chứng đau, ợ chua hoặc buồn nôn.

Với những trường hợp này, nếu muốn sử dụng, chỉ nên vắt khoảng 1/4 quả chanh, uống sau khi đã ăn nhẹ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Khi xuất hiện các dấu hiệu khó chịu kéo dài, cần ngưng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nên lạm dụng nước chanh ấm

Dù mang lại một số lợi ích, nước chanh ấm không nên được sử dụng hàng ngày trong thời gian dài. Việc nạp acid liên tục có thể ảnh hưởng đến men răng, niêm mạc dạ dày và sự cân bằng acid - base của cơ thể. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống 3-4 lần mỗi tuần, xen kẽ các ngày để cơ thể có thời gian tự điều chỉnh.

Bên cạnh đó, nước chanh ấm không thể thay thế nước lọc và càng không phải là phương pháp giảm cân duy nhất. Hiệu quả kiểm soát cân nặng chỉ bền vững khi được kết hợp với chế độ ăn uống cân đối, hạn chế đường và chất béo xấu, duy trì vận động đều đặn và ngủ đủ giấc.

Giảm cân an toàn cần sự kết hợp lâu dài

Nước chanh muối ấm có thể là một thói quen hỗ trợ nếu được sử dụng đúng cách và đúng đối tượng. Tuy nhiên, người có bệnh nền hoặc đang điều trị y khoa nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng lâu dài. Giảm cân an toàn không đến từ một biện pháp đơn lẻ mà cần sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt khoa học.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV