Nguy hại từ trào lưu uống nước chanh muối hột “chữa bách bệnh”

Trào lưu uống nước chanh muối hột chữa bách bệnh

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội facebook và tiktok xuất hiện trào lưu uống nước chanh pha muối hột để chữa các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn. Nổi lên trong số đó có tài khoản "Bơ Thực Vật" với gần 650.000 người theo dõi trên Facebook thường xuyên đăng tải video nói về công dụng “thần kỳ” của việc uống nước chanh muối hột.

Chủ tài khoản này nói rằng nên uống nước chanh ấm pha muối hột vào buổi sáng khi bụng rỗng và buổi tối trước khi ngủ. Người này khẳng định chỉ cần bắt đầu từ 1/3 thìa cà phê muối, tăng dần đến 3 thìa, có thể "chữa khỏi từ viêm loét dạ dày, táo bón, trào ngược đến cả suy thận, bệnh tim mạch".

Trào lưu sử dụng nước chanh pha muối hột chữa bách bệnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây (ảnh internet)

Những video dạng này thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận. Không ít người đã tin tưởng, thậm chí bỏ hẳn đơn thuốc của bác sĩ để áp dụng.

Trước thực tế này, Ths.BS Đoàn Dư Mạnh, Hội Mạch máu Việt Nam cho biết: “Đây là một dạng tin giả y khoa. Người bệnh dễ bị cuốn theo niềm tin “khỏi bệnh không cần thuốc”, trong khi thực tế có thể bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả, dẫn đến biến chứng nặng nề”.

“Sảng khoái” ban đầu và cái giá phải trả

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều bệnh nhân phản ánh cảm thấy “sảng khoái” sau khi uống nước chanh muối, hoặc được phép ăn uống lại những thứ vốn phải kiêng như muối, đường, nước mía. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác hưng phấn ngắn hạn chứ không phải sự hồi phục thật sự.

Đặc biệt, việc uống nước muối với người tăng huyết áp hay uống nước mía với đái tháo đường là rất nguy hiểm.

Bác sĩ Mạnh cho biết, người tăng huyết áp phải hạn chế muối. Khi đột ngột nạp lượng muối lớn, huyết áp có thể tăng vọt, gây tổn thương tim, thận hoặc vỡ mạch máu não dẫn đến đột quỵ, tử vong. Với người tiểu đường vốn phải kiêng ngọt, khi dùng lại đường, mía sẽ cảm thấy “sướng”, nhưng đường huyết tăng nhanh có thể gây hôn mê hoặc biến chứng tắc mạch, mù lòa, nhồi máu cơ tim.

“Cảm giác dễ chịu ban đầu chỉ giống như người ăn kiêng lâu ngày rồi ăn lại đồ chiên rán thấy ngon miệng, nhưng hậu quả là cân nặng tăng chóng mặt”, bác sĩ Mạnh nói.

Bệnh mạn tính phải gắn bó cả đời

Bác sĩ Mạnh khẳng định tăng huyết áp và đái tháo đường là bệnh mạn tính, tức phải gắn bó cả đời. Thuốc và lối sống lành mạnh chỉ giúp ổn định bệnh, hạn chế biến chứng, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Việc tin vào những phương pháp phản khoa học, phủ nhận y học hiện đại khiến bệnh nhân tự đưa mình vào vòng nguy hiểm.

“Ngay cả y học cổ truyền cũng không khuyến khích sử dụng quá nhiều muối, chứ chưa nói tới người tăng huyết áp. Với đái tháo đường, việc ăn uống nhiều đường chỉ đẩy nhanh biến chứng. Một khi đã xảy ra tổn thương cơ quan đích, bác sĩ cũng rất khó can thiệp”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Theo các chuyên gia, việc tin theo tin giả y khoa không khác nào đánh cược tính mạng.

“Nếu bệnh nhân cứ bỏ thuốc để chạy theo các mẹo lan truyền trên mạng, thì bác sĩ không thể cứu nổi”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Vị chuyên gia mạch máu rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để loại trừ những tin y tế độc hại, phản khoa học. Các nội dung tuyên truyền “chữa bách bệnh” còn làm xói mòn niềm tin của người bệnh vào y tế chính thống. Từ đó, nhiều người quay lưng với bác sĩ, dễ bị lôi kéo bởi những quảng cáo kiểu “nhà tôi ba đời chữa khỏi bệnh”, vốn không có cơ sở khoa học.

Theo đó, khi mắc các bệnh mạn tính, người dân cần lưu ý: Tuân thủ điều trị, dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn; Duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, hạn chế căng thẳng; Tỉnh táo chọn lọc thông tin, không tin vào những nội dung khẳng định có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh mạn tính; Khi muốn áp dụng bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào, cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Do đó, bác sĩ Mạnh khuyên “Điều quan trọng là bệnh nhân hiểu rằng mục tiêu của điều trị mạn tính không phải là ‘khỏi bệnh hoàn toàn’, mà là sống khỏe, sống lâu, hạn chế biến chứng. Tin tưởng y tế chính thống và lối sống khoa học mới là con đường an toàn”.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: vov.vn