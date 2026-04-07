Ukraine: Tấn công mỏ than tại Lugansk, 41 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất

Các công nhân làm việc tại một mỏ than ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine. (Ảnh: AP)

Ngày 6/4, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở Donbass (Ukraine), ông Leonid Pasechnik, cho biết một vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào mỏ than Bilorichenska ở vùng này, làm hư hại trạm biến áp và khiến 41 công nhân mắc kẹt dưới lòng đất.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành giải cứu các thợ mỏ và khôi phục điện cho khu mỏ.

Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với các thợ mỏ và cung cấp cho họ nước uống./.

Tác giả: Phan An

Nguồn tin: vietnamplus.vn